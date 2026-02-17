इंडक्शन पर भी चलेगी लोहाघाट की लोहे की कड़ाही, जानिए इस पर खाना बनाने के फायदे

ETV Bharat / state

रुद्रपुर: पहाड़ों की कड़ाहियां या कढ़ाई आज भी आधुनिक युग के बर्तनों को टक्कर दे रही हैं. आज भी पहाड़ी क्षेत्रों में लोहे के बर्तनों में भोजन बनाने की परंपरा है. रुद्रपुर सरस आजीविका मेले में भी पारंपरिक लोहे की इंडक्शन कड़ाही लोगों को खासा आकर्षित कर रही है. हस्तनिर्मित और शुद्ध लोहे से बनी ये कढ़ाइयां न सिर्फ टिकाऊ हैं, बल्कि इंडक्शन और गैस दोनों पर उपयोग के लिए उपयुक्त हैं. यही वजह है कि देश के कई राज्यों से इसकी मांग लगातार बढ़ रही है.

पारंपरिक लोहे के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है चंपावत: बता दें कि उत्तराखंड का चंपावत जिला खासकर लोहाघाट अपने पारंपरिक लोहे के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध रहा है. यहां के कारीगर लोहे की चादर को पारंपरिक तरीके से हथौड़े से पीट-पीटकर कड़ाही, तवा, करछी, फ्राई पैन जैसे बर्तन और दराती जैसे उपकरण तैयार करते हैं. शत प्रतिशत शुद्ध लोहे से बने होने के कारण ये बर्तन मजबूत और टिकाऊ होते हैं. जो पीढ़ियों तक इस्तेमाल किए जा सकते हैं.

सरस आजीविका मेले में पंचबलिया स्वयं सहायता समूह, ग्राम पंचायत बाजरीकोट (चंपावत) की ओर से स्टॉल लगाया गया है. जहां लोहे की कड़ाही खूब छाई हुई हैं. पंचबलिया स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष बसंती देवी हैं, जिसे वो अपने बेटे धीरज के साथ संचालित करती हैं. खास बात ये है कि उनके समूह में दो कारीगरों समेत आठ सदस्य जुड़े हैं, जिन्हें रोजगार भी मिल रहा है.

"करीब दो महीने तक लगातार मेहनत कर हम ये बर्तन तैयार करते हैं. इस बार मेले में सबसे ज्यादा मांग इंडक्शन कड़ाही की देखी जा रही है. इन कड़ाहियों की खासियत ये है कि इन्हें इंडक्शन के साथ सामान्य गैस चूल्हे पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है. आधुनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इन्हें इंडक्शन फ्रेंडली बनाया गया है. जबकि, पारंपरिक मजबूती भी बरकरार रखी गई है."-धीरज, कारीगर

इतने में बिक रही लोहे की इंडक्शन कड़ाही: धीरज ने बताया कि इन बर्तनों की मांग मुंबई, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों से भी आ रही है. मेले में लोहे की इंडक्शन कड़ाही 350 रुपए प्रति किलोग्राम और अन्य उत्पाद 300 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचे जा रहे हैं. हालांकि, समूह को इस समय कारीगरों की कमी का सामना करना पड़ रहा है.

वर्तमान में कारीगर 20 हजार रुपए मासिक वेतन और रहने-खाने की सुविधा की मांग कर रहे हैं. जबकि, पहले 10 से 12 हजार रुपए में कारीगर उपलब्ध हो जाते थे. फिलहाल, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत बने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाएं अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रही हैं और पारंपरिक कला को भी जीवित रखे हुए हैं.

लोहे की कड़ाही के फायदे: अगर आप लोहे की कड़ाही में खाना बनाते हैं तो भोजन में प्राकृतिक आयरन की मात्रा बढ़ जाती है. यह खाने में थोड़ी मात्रा में आयरन छोड़ती है, जो आयरन की कमी वाले किसी भी व्यक्ति के लिए फायदेमंद होता है. यानी लोहे की कड़ाही में खाने बनाने पर आयरन की कमी को पूरा किया जा सकता है.

लोहे की कड़ाही में क्या नहीं पकाना चाहिए? लोहे की कड़ाही में इमली, नींबू या फिर अन्य खट्टे फलों से बने खाद्य पदार्थ जिनमें अम्लीय तत्व होता है, उसे पकाने की सलाह नहीं दी जाती है. इनकी अम्लता की वजह से भोजन में अतिरिक्त लोहा यानी आयरन घुल सकता है. जो स्वाद को प्रभावित भी कर सकता है.

