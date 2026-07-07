ETV Bharat / state

चंपावत DM का UPCL दफ्तर में छापा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर समेत 6 कर्मचारी गायब मिले, शिकायतकर्ता को लगाया फोन

उपस्थिति चेक करते चंपावत डीएम ( Etv Bharat )

चंपावत: जिलाधिकारी मनीष कुमार यूपीसीएल (Uttarakhand Power Corporation Limited) कार्यालय में छापा मारा. छापे ने कार्यालय की कार्यप्रणाली की पोल खोल दी. निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियंता समेत छह कर्मचारी समय से पहले कार्यालय से नदारद मिले. सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निस्तारण में भी गंभीर लापरवाही सामने आई. इस पर जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्टीकरण तलब किया. विवादित बिजली बिल की जांच के आदेश दिए और अधिकारियों को व्यवस्था में तत्काल सुधार के निर्देश जारी किए. चंपावत डीएम का यूपीसीएल दफ्तर में छापा: चंपावत जनपद में सरकारी कार्यालयों की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जनहितैषी बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मनीष कुमार ने सोमवार को यूपीसीएल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियंता सहित छह कार्मिक कार्यालय समय से पहले अनुपस्थित मिले. इस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों से स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश दिए. छापे के दौरान एग्जीक्यूटिव इंजीनियर समेत 6 कर्मचारी गायब मिले: निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों, आरटीआई रजिस्टर, कार्यालय अभिलेखों, कर्मचारियों की उपस्थिति और कार्यालय व्यवस्था की भी गहन समीक्षा की. उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति कार्यालय से अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी.