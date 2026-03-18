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80 साल की भागीरथी देवी ने किया कमाल, उजड़े जंगल को दिया नया जीवन, डीएम ने किया सम्मानित

80 साल की उम्र में भागीरथी देवी ने ऐसा काम किया है, जिसकी हर कोई तारीफ कर रहा है.

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80 साल की भागीरथी देवी ने किया कमाल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 18, 2026 at 4:33 PM IST

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Updated : March 18, 2026 at 4:50 PM IST

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खटीमा: चंपावत जिले की 80 वर्षीय भागीरथी देवी ने उजड़े जंगल को नई जिंदगी है, जिसके लिए भागीरथी देवी को चंपावत जिलाधिकारी ने सम्मानित किया. भागीरथी देवी के इस कार्य की हर कोई सराहना कर रहा है. चंपावत जिले के मानर क्षेत्र का जंगल अवैध कटान और उपेक्षा के कारण समाप्ति की कगार पर था. ऐसे में भागीरथी देवी ने बिना किसी सरकारी सहायता के अकेले ही पौधरोपण का संकल्प लिया.

भागीरथी देवी ने हजारों पौधे रोपकर वर्षों तक उनकी देखभाल की, जिस पर चंपावत जिलाधिकारी मनीष कुमार ने भागीरथी देवी के पर्यावरण संरक्षण के संकल्प एवं वनों को पुनर्जीवन देने के बेहतरीन कार्य को देखते हुए जिला मुख्यालय बुलाया. इस मौके पर जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों के समक्ष भागीरथी देवी को सम्मानित कर युवाओं को भी उनका अनुसरण कर पर्यावरण संरक्षण की अपील की है.

80 साल की भागीरथी देवी ने किया कमाल (ETV Bharat)

जंगल में फिर से जान फूंकी: भागीरथी देवी मूल रूप से चम्पावत जिले के दूरस्थ ग्राम मानर मल्ला (खेतीखान) की रहने वाली है. जिले के दूरस्थ मानर क्षेत्र का जंगल अवैध कटान और उपेक्षा के कारण समाप्ति की कगार पर था, जिसे सवारने का 80 साल की भागीरथी देवी ने बीड़ा उठाया.

80 साल की भागीरथी देवी ने पेश की मिसाल: 80 साल की भागीरथी देवी ने अपने लंबे संघर्ष के बाद जंगल के विभिन्न क्षेत्र में वृक्षारोपण कर उसे दोबार से हर भरा बनाकर एक मिसाल पेश की. भागीरथी देवी ने कड़ाके की ठंड और तेज धूप की भी परवाह नहीं करती थी, वो हर हाल में जंगल जाती थी और पौधों को पानी देती थी. भागीरथी देवी ने अपने बच्चों की तरह इस पेड़ों की सुरक्षा की और उन्हें विकसित किया.

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डीएम ने किया सम्मानित (ETV Bharat)

जिलाधिकारी ने किया सम्मानित: उम्र के इस पड़ाव पर भागीरथी देवी के पर्यावरण व वनों के संरक्षण के समर्पण की कहानी सुन जिले के जिलाधिकारी मनीष कुमार ने भागीरथी देवी को जिला मुख्यालय में आमंत्रित कर सम्मानित किया है. जिलाधिकारी मनीष कुमार के अनुसार भागीरथी देवी का पर्यावरण संरक्षण हेतु किया गया कार्य युवाओं के लिए प्रेरणा दायक है.

पेड़-पौधों के साथ पक्षियों की संख्या भी बढ़ी: जिलाधिकारी के अनुसार भागीरथी देवी के द्वारा वनों के संरक्षण हेतु निस्वार्थ भाव से किए समर्पण पूर्वक कार्य के बुते अब उस क्षेत्र का जंगल लहलहा रहा है. उनकी मेहनत का नतीजा है कि आज उजड़ने की कगार में पहुंचा वन क्षेत्र सघन हरित वन में तब्दील हो चुका है, जहां पेड़-पौधों के साथ पक्षियों और वन्यजीवों की मौजूदगी भी बढ़ गई है.

जिलाधिकारी ने युवाओं से किया आह्वान: जिलाधिकारी मनीष कुमार ने भागीरथी देवी को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया और उनके कार्यों की सराहना की. उन्होंने कहा कि दृढ़ इच्छाशक्ति और सेवा भाव से कोई भी व्यक्ति बड़ा बदलाव ला सकता है. जिलाधिकारी ने युवाओं से आह्वान किया कि वे पर्यावरण संरक्षण को अपनी जिम्मेदारी समझें और अधिक से अधिक वृक्षारोपण कर उसकी देखभाल सुनिश्चित करें. जिलाधिकारी मनीष कुमार के अनुसार भागीरथी देवी की यह पहल न सिर्फ पर्यावरण संरक्षण का उदाहरण है, बल्कि समाज के लिए एक बड़ी प्रेरणा भी है.

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Last Updated : March 18, 2026 at 4:50 PM IST

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भागीरथी देवी को किया सम्मानित
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