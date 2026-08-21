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महिला ग्राम प्रधान से अभद्रता का मामला, 5 महिलाओं समेत 10 लोग दोषी, कोर्ट ने सुनाई पांच-पांच साल की सजा

चंपावत: उत्तराखंड के चंपावत जिले से बड़ी खबर सामने आई है. पूर्व महिला ग्राम प्रधान को जूतों की माला पहनाकर अपमानित करने के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला के साथ जातिसूचक गाली-गलौज और अभद्रता के इस मामले में 5 महिलाओं समेत सभी 10 दोषियों को 5-5 साल की कैद की सजा सुनाई गई है. साथ ही अदालत ने पीड़िता को 2 लाख रुपये की प्रतिकर राशि देने का भी आदेश दिया है. घटना जुलाई 2024 में राहत सामग्री वितरण के दौरान हुई थी.

चंपावत जिले में बनबसा क्षेत्र के एक गांव में अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग की पूर्व महिला ग्राम प्रधान के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया था. इस मामले में आज 21 अगस्त को विशेष सत्र न्यायालय (SC-ST कोर्ट) ने कड़ा फैसला सुनाया है. विशेष सत्र न्यायाधीश/जिला जज अनुज कुमार संगल की अदालत ने मामले में 5 महिलाओं समेत सभी 10 आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल के साधारण कारावास और 37,000-₹37,000 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है.

बाढ़ राहत सामग्री बांटने पहुंची थीं पूर्व ग्राम प्रधान: अभियोजन पक्ष के जिला शासकीय अधिवक्ता विद्याधर जोशी के अनुसार घटना 10 जुलाई 2024 की है. क्षेत्र में आई बाढ़ और आपदा के बाद प्रशासन ने तत्कालीन ग्राम प्रधान को राहत सामग्री वितरण में सहयोग के लिए बुलाया था.

महिला ग्राम प्रधान से अभद्रता का मामले पर चंपावत कोर्ट का फैसला (ETV Bharat)

आरोप है कि मौके पर पहुंचने से पहले ही कुछ ग्रामीणों के उकसावे पर आरोपियों ने उनके साथ धक्का-मुक्की और अभद्रता की. इस दौरान जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें जूतों की माला पहना दी गई. इस मामले में पीड़ित पक्ष द्वारा आरोपियों के खिलाफ बनबसा थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया था.