ETV Bharat / state

घायल युवक के लिए देवदूत बने चंपावत एआरटीओ, गाड़ी से पहुंचाया अस्पताल, बच गई जान

खटीमा: लोहाघाट पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में एआरटीओ प्रवर्तन मनोज बगोरिया और उनकी टीम ने सड़क दुर्घटना में घायल युवक को त्वरित सहायता दी. उनकी टीम ने वाहन की मदद से घायल को उपजिला चिकित्साल्य पहुंचाया. साथ ही पूरी टीम ने सरकारी अस्पताल पहुंचकर सड़क दुर्घटना में घायल युवक का इलाज करवाया.

लोहाघाट-घाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिथौरागढ़ से लोहाघाट की ओर आ रही बाइक uk03b 1605 व पिथौरागढ़ की ओर जा रहा डाकपार्सल पिकअप वाहन uk06C 0139 के बीच लोहाघाट के पाटन नर्सरी से पहले आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. दुर्घटना में बाइक सवार युवक धीरज उपाध्याय निवासी गढ़ीगोठ (बनबसा) गंभीर रूप से घायल हो गया. दुर्घटना में घायल युवक सड़क किनारे अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था. कोई मदद को आगे नहीं आ रहा था. तभी घाट से वाहन चेकिंग ड्यूटी से आ रहे एआरटीओ प्रवर्तन चंपावत मनोज बगोरिया व उनकी टीम की नजर सड़क किनारे अचेत अवस्था में पड़े घायल युवक पर पड़ी.

इसके बाद एआरटीओ मनोज बगोरिया व उनकी टीम ने घायल युवक को तत्काल एक अन्य वाहन से लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय पहुंचाया. स्वयं भी पूरी टीम के साथ अस्पताल पहुंचे. लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय में डॉक्टर बीना मेलकानी ने दुर्घटना में घायल युवक का उपचार किया. डॉक्टर बीना मेलकानी ने बताया युवक के सर व अन्य हिस्सों में काफी चोटें लगी हुई हैं. उनकी स्थिति खतरे से बाहर है. सिर की चोटों को देखते हुए उन्हें चंपावत जिला चिकित्सालय रेफर किया जा रहा है.