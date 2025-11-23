ETV Bharat / state

जम्मू कश्मीर में गोली लगने से चंपावत के जवान दीपक सिंह का निधन, परिजनों में मचा कोहराम

चंपावत जिले के अग्निवीर जवान दीपक का पुंछ सेक्टर में संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से निधन, 10 दिन पहले ही ड्यूटी पर लौटा था

JAWAN DEEPAK SINGH
अग्निवीर दीपक सिंह (फाइल फोटो- Family Members)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 23, 2025 at 6:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चंपावत: भारत पाकिस्तान सीमा पर उत्तराखंड के चंपावत के जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से निधन की खबर सामने आई है. जवान दो साल पहले ही बतौर अग्निवीर भर्ती हुआ था. जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास सेना की अग्रिम चौकी में तैनात था. वहीं, अग्निवीर जवान के निधन की सूचना से पूरे जिले में शोक की लहर है तो उनके परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. बताया जा रहा जवान का पार्थिव शरीर सोमवार तक उनके पैतृक गांव पहुंचने की संभावना है.

दो साल पहले भी सेना में भर्ती हुआ था दीपक: जानकारी के मुताबिक, चंपावत जिले के पाटी विकासखंड के खरही गांव निवासी अग्निवीर जवान दीपक सिंह पुत्र शिवराज सिंह (उम्र 23 वर्ष) का संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से निधन हो गया. दीपक सिंह अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती हुआ था. ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्हें जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले की मेंढर तहसील में नियंत्रण रेखा के पास सेना की अग्रिम चौकी में तैनाती मिली थी.

संदिग्ध परिस्थितियों में लगी गोली: बीती शनिवार यानी 22 नवंबर की दोपहर करीब 2.30 बजे संदिग्ध परिस्थितियों में दीपक सिंह को गोली लगी. चौकी पर गोली चलने की आवाज सुनते ही सेना के अन्य जवान तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे. इसके बाद उन्होंने खून से लथपथ दीपक को बटालियन चिकित्सा शिविर में पहुंचाया. जहां सेना के डॉक्टरों ने जांच पड़ताल के बाद दीपक को मृत घोषित कर दिया.

10 दिन पहले ही ड्यूटी पर वापस लौटा था दीपक: हालांकि, अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह घटना दुर्घटनावश गोली चलने से हुई है या फिर कोई अन्य वजह है. फिलहाल, सेना एवं स्थानीय पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि दीपक हाल ही में छुट्टी लेकर घर आया था. जिसने खरही मेले में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था. 10 दिन पहले ही छुट्टी पूरी कर ड्यूटी में वापस लौटा था.

JAWAN DEEPAK SINGH
चंपावत का जवान दीपक सिंह (फाइल फोटो- Family Members)

घर पर चल रही थी शादी की तैयारी, बेटे के निधन की खबर सुन मां को लगा सदमा: बताया जा रहा है कि परिजन दीपक सिंह की शादी की तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन अचानक इस दुखद खबर को सुनकर पूरा गांव सन्न रह गया. जवान की मां तारी देवी सदमे में चली गई है. पिता शिवराज सिंह भी खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं. दीपक घर के चार भाई-बहनों में तीसरा नंबर का था. जिसमें दो बड़ी बहनें और एक छोटा भाई है.

वहीं, पाटी थानाध्यक्ष ओम प्रकाश ने बताया कि जवान की बॉडी कब पहुंचेगा, अभी इसकी स्पष्ट जानकारी नहीं है. इधर, घटना की सूचना मिलते ही क्षेत्र के जनप्रतिनिधि व गणमान्य लोग परिवार से मिलने पहुंचे. पूर्व जिला पंचायत सदस्य भोला सिंह बोहरा, सोनू बोहरा, जिला पंचायत अध्यक्ष आनंद सिंह अधिकारी, चंद्रशेखर जोशी, तुलसी शर्मा, सूरज बोहरा, यशवंत सिंह कुमार, भगवान सिंह कुंवर समेत कई लोगों ने गहरा शोक व्यक्त किया और परिजनों को सांत्वना दी.

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

AGNIVEER DEEPAK SINGH DIED
CHAMPAWAT ARMY JAWAN DEATH
चंपावत अग्निवीर दीपक सिंह की मौत
उत्तराखंड सेना जवान दीपक सिंह
UTTARAKHAND JAWAN DEEPAK SINGH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Exclusive: जयदीप हार्डिकर! पत्रकारिता के क्षेत्र में रामोजी एक्सीलेंस अवॉर्ड के पहले विजेता के संघर्षों की दास्तां

रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड विजेता सथुपति प्रसन्नाश्री बोलीं, 'आदिवासी समुदायों की भाषाओं का संरक्षण जरूरी, पहचान का सबसे शक्तिशाली आधार है भाषा'

डॉ. माधवी लता को रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड, जानें- कैसे दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब पुल बनाने का मिला मौका

'मैं ऐसी दुनिया चाहता हूं, जहां...', रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड पाने वाले आकाश टंडन ने ईटीवी भारत से बात की

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.