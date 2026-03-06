चंपावत की अनुप्रिया राय ने फिर किया कमाल, तीसरी बार UPSC परीक्षा की पास, हासिल की 258वीं रैंक
चंपावत जिले के लोहाघाट की अनुप्रिया राय ने तीसरी बार भी पास की यूपीएससी परीक्षा, वर्तमान में समुद्रम में प्रशिक्षण ले रहीं अनुप्रिया
March 6, 2026
चंपावत: लोहाघाट के कलीगांव के टूड़ा तोक की बेटी अनुप्रिया राय ने मेहनत और लगन से देश की प्रतिष्ठित परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) के सिविल सेवा परीक्षा में इतिहास रच नया कीर्तिमान बनाया है. अनुप्रिया ने लगातार तीसरी बार इस परीक्षा को क्रैक किया है. उनकी इस उपलब्धि पर क्षेत्र में खुशी की लहर है. वर्तमान में अनुप्रिया राय पाल समुंद्रम में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं.
अनुप्रिया ने हासिल की 258वीं रैंक: बता दें कि चंपावत जिले के लोहाघाट नगर के पास कलीगांव के टूड़ा तोक निवासी अनुप्रिया राय ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सेवा परीक्षा 2025 में सफलता हासिल कर एक बार फिर क्षेत्र का नाम रोशन किया है. अनुप्रिया ने इस बार ऑल इंडिया रैंक 258वीं हासिल की है. लगातार तीसरी बार यूपीएससी परीक्षा पास करने की इस उपलब्धि से पूरे क्षेत्र में खुशी और गर्व का माहौल है.
पढ़ाई में मेधावी रही हैं अनुप्रिया: अनुप्रिया के पिता मुकुल राय उपजिला अस्पताल लोहाघाट में फार्मेसी अधिकारी पद पर कार्यरत हैं. जबकि, उनकी माता किरण राय भी फार्मेसी अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं. परिजनों ने बताया कि अनुप्रिया शुरू से ही पढ़ाई में मेधावी रही हैं और उन्होंने लगातार मेहनत, अनुशासन और लगन के बल पर यह मुकाम हासिल किया है. अनुप्रिया पहले भी कई उपलब्धियां हासिल कर चुकी हैं.
पहले भी पास कर चुकीं यूपीएससी परीक्षा: अनुप्रिया के परिजनों की मानें तो साल 2022 में अनुप्रिया ने हरियाणा पीसीएस परीक्षा उत्तीर्ण कर बीडीओ एवं पंचायत अधिकारी के पद पर काम किया. इसी साल यूपीएससी के माध्यम से उनका चयन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर हुआ. इसके बाद साल 2023 में उन्होंने यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण कर भारतीय डाक सेवा (IPOS) में नियुक्ति ली.
साल 2024 में हासिल की थी 189वीं रैंक: साल 2024 में अनुप्रिया ने यूपीएससी में ऑल इंडिया रैंक 189वीं हासिल कर भारतीय राजस्व सेवा (IRS) में असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर चयन पाया. अब साल 2025 की यूपीएससी परीक्षा में एक बार फिर सफलता हासिल कर उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 258वीं हासिल कर अपनी प्रतिभा का एक और उदाहरण पेश किया है.
वर्तमान में समुद्रम में प्रशिक्षण ले रही अनुप्रिया: वर्तमान में अनुप्रिया राय आंध्र प्रदेश के पाल समुद्रम में प्रशिक्षण ले रही हैं और अपने नए दायित्वों के लिए तैयारी कर रही हैं. अनुप्रिया राय की इस उपलब्धि पर डीएम मनीष कुमार, प्रहलाद सिंह मेहता, योगेश मेहता, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. देवेश चौहान, डॉ. विराज राठी, समेत तमाम लोगों ने बधाई दी है.
