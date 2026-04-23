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टनकपुर में वॉक कर रहे लोगों को टक्कर मारने के बाद कार पलटी, चार लोग घायल

चंपावत: जिले के टनकपुर में बीती शाम को ककराली गेट के पास सड़क हादसा हो गया. एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे घूम रहे दो लोगों टक्कर मार दी. कार की चपेट में आने से दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. दुर्घटना के दौरान कार भी सड़क किनारे पलट गई. कार सवार दो लोग भी घायल हो गए. सड़क दुर्घटना में घायल चारों को लोगों को सरकारी अस्पताल टनकपुर में भर्ती कराया गया है. सड़क किनारे टहलने के दौरान कार की चपेट में आए राजीव आर्या की गंभीर दशा को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है.

कार ने इवनिंग वॉक कर रहे लोगों को टक्कर मारी: टनकपुर क्षेत्र में बुधवार की शाम ककराली गेट के पास मोड़ पर एक सड़क दुर्घटना में इवनिंग वॉक कर रहे दो व्यक्ति घायल हो गए. जानकारी के अनुसार, एक स्विफ्ट कार (UK07AB8114) ने जो चम्पावत की ओर जा रही थी, मोड़ पर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे टहल रहे लोगों को टक्कर मार दी. दुर्घटना में कर्मचारी कॉलोनी, वार्ड नंबर 6 निवासी 50 वर्षीय राजीव आर्या के बाएं पैर में फ्रैक्चर हो गया. पूर्णागिरी क्षेत्र के नायकगोठ निवासी 60 वर्षीय सतीश पंत को कमर में गंभीर चोट आई है.

टक्कर मारने के बाद कार भी पलटी: दोनों लोग उस समय सड़क किनारे इवनिंग वॉक कर रहे थे. दोनों लोगों को टक्कर मारने के बाद कार भी पलट गई. कार चालक दलजीत सिंह (33 वर्ष), निवासी कटरा वैष्णो देवी (जम्मू-कश्मीर) को सिर व हाथ में चोटें आई हैं. वाहन में सवार कमल सिंह (27 वर्ष) के सिर में चोट बताई जा रही है.