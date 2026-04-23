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टनकपुर में वॉक कर रहे लोगों को टक्कर मारने के बाद कार पलटी, चार लोग घायल

टनकपुर ककराली गेट के पास तेज रफ्तार कार का कहर, घायल टनकपुर अस्पताल में भर्ती, एक गंभीर घायल हायर सेंटर रेफर

CHAMPAWAT ACCIDENT
टनकपुर में हादसा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 23, 2026 at 9:39 AM IST

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चंपावत: जिले के टनकपुर में बीती शाम को ककराली गेट के पास सड़क हादसा हो गया. एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे घूम रहे दो लोगों टक्कर मार दी. कार की चपेट में आने से दोनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. दुर्घटना के दौरान कार भी सड़क किनारे पलट गई. कार सवार दो लोग भी घायल हो गए. सड़क दुर्घटना में घायल चारों को लोगों को सरकारी अस्पताल टनकपुर में भर्ती कराया गया है. सड़क किनारे टहलने के दौरान कार की चपेट में आए राजीव आर्या की गंभीर दशा को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया है.

कार ने इवनिंग वॉक कर रहे लोगों को टक्कर मारी: टनकपुर क्षेत्र में बुधवार की शाम ककराली गेट के पास मोड़ पर एक सड़क दुर्घटना में इवनिंग वॉक कर रहे दो व्यक्ति घायल हो गए. जानकारी के अनुसार, एक स्विफ्ट कार (UK07AB8114) ने जो चम्पावत की ओर जा रही थी, मोड़ पर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे टहल रहे लोगों को टक्कर मार दी. दुर्घटना में कर्मचारी कॉलोनी, वार्ड नंबर 6 निवासी 50 वर्षीय राजीव आर्या के बाएं पैर में फ्रैक्चर हो गया. पूर्णागिरी क्षेत्र के नायकगोठ निवासी 60 वर्षीय सतीश पंत को कमर में गंभीर चोट आई है.

टक्कर मारने के बाद कार भी पलटी: दोनों लोग उस समय सड़क किनारे इवनिंग वॉक कर रहे थे. दोनों लोगों को टक्कर मारने के बाद कार भी पलट गई. कार चालक दलजीत सिंह (33 वर्ष), निवासी कटरा वैष्णो देवी (जम्मू-कश्मीर) को सिर व हाथ में चोटें आई हैं. वाहन में सवार कमल सिंह (27 वर्ष) के सिर में चोट बताई जा रही है.

हादसे में चार लोग हुए घायल: दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तत्काल टनकपुर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया. अस्पताल में डॉ नौनिहाल सिंह की टीम द्वारा उनका उपचार जारी है. राजीव आर्या की गंभीर दशा को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया.

तेज रफ्तार बनी हादसे का कारण: प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, वाहन की रफ्तार अधिक थी, जिसके कारण चालक मोड़ पर नियंत्रण नहीं रख सका और यह हादसा हो गया. बताया जा रहा है कि उक्त स्थान पर पहले भी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है. स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग की है कि इस मोड़ पर उचित सुरक्षा व्यवस्था, संकेतक बोर्ड एवं गति नियंत्रण के उपाय किए जाएं, ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो. पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है.
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