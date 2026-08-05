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राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण के दो महीने बाद दिखे चंपत राय; कहा- अंतिम सांस तक नहीं छोड़ूंगा अयोध्या

राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण के दो महीने बाद दिखे चंपत राय. ( Photo Credit: ETV Bharat )

अयोध्या: चातुर्मास कर रहे राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने कहा है कि वह अंतिम सांस तक अयोध्या नहीं छोड़ेंगे. राम मंदिर चढ़ावा चोरी की घटना के करीब 2 महीने बाद चंपत राय अयोध्या की तपस्वी छावनी पहुंचे थे.

इससे पहले भी संतों ने बैठक कर चंपत राय को ट्रस्ट में पुनः वापसी की मांग रखी थी. चंपत राय ने राम मंदिर आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा दिगंबर अखाड़ा में दिवंगत महंत रामचंद्र दास परमहंस के चित्र पर पुष्प अर्पित किया. इसके बाद महंत सुरेश दास और उनके उत्तराधिकारी राम लखन दास से भेंट की. यहां उन्होंने करीब एक घंटा बिताया.

चढ़ावा चोरी प्रकरण को लेकर उनके समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद वह अपना पक्ष सार्वजनिक करेंगे. संतों से मुलाकात के क्रम में ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपतराय ने तपस्वी छावनी के महंत जगद्गुरु परमहंसाचार्य से भी मिले. मंदिर में पहुंचते ही वैदिक आचार्यों ने मंत्रोचारण से स्वागत किया.