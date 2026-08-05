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राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण के दो महीने बाद दिखे चंपत राय; कहा- अंतिम सांस तक नहीं छोड़ूंगा अयोध्या

चढ़ावा चोरी प्रकरण को लेकर कहा कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद वह अपना पक्ष सार्वजनिक करेंगे.

राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण के दो महीने बाद दिखे चंपत राय.
राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरण के दो महीने बाद दिखे चंपत राय. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 5, 2026 at 9:44 AM IST

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अयोध्या: चातुर्मास कर रहे राम मंदिर ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने कहा है कि वह अंतिम सांस तक अयोध्या नहीं छोड़ेंगे. राम मंदिर चढ़ावा चोरी की घटना के करीब 2 महीने बाद चंपत राय अयोध्या की तपस्वी छावनी पहुंचे थे.

इससे पहले भी संतों ने बैठक कर चंपत राय को ट्रस्ट में पुनः वापसी की मांग रखी थी. चंपत राय ने राम मंदिर आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा दिगंबर अखाड़ा में दिवंगत महंत रामचंद्र दास परमहंस के चित्र पर पुष्प अर्पित किया. इसके बाद महंत सुरेश दास और उनके उत्तराधिकारी राम लखन दास से भेंट की. यहां उन्होंने करीब एक घंटा बिताया.

चढ़ावा चोरी प्रकरण को लेकर उनके समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा कि एसआईटी की अंतिम रिपोर्ट आने के बाद वह अपना पक्ष सार्वजनिक करेंगे. संतों से मुलाकात के क्रम में ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपतराय ने तपस्वी छावनी के महंत जगद्गुरु परमहंसाचार्य से भी मिले. मंदिर में पहुंचते ही वैदिक आचार्यों ने मंत्रोचारण से स्वागत किया.

अयोध्या में दिखे चंपत राय. (Video Credit: ETV Bharat)

इसके बाद महंत परमहंसाचार्य से भी बंद कमरे में करीब 30 मिनट तक बातचीत की. साथ हीं अन्य संतों से मुलाकात की. जगद्गुरु परमहंसाचार्य ने कहा कि चंपतराय वर्षों से यहां दर्शन कर रहे हैं. आज तपस्वी जी की छावनी आए, जहां वैदिक विधि से सम्मान किया गया. चंपत राय युग ऋषि हैं, जिनके नेतृत्व में राम मंदिर का निर्माण हुआ.

सभी सनातनियों की उनके प्रति बहुत श्रद्धा है. हम सभी संतो ने आग्रह किया है कि आप अयोध्या नहीं छोड़ें. इस पर उन्होंने कहा कि संतों का आदेश नहीं टालूंगा और अंतिम सांस तक अयोध्या में हीं रहूंगा.

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