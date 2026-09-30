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कानपुर में चंपत राय का खुलासा: अयोध्या गोलीकांड के बाद श्मशान की राख सिरहाने रखकर सोए थे अशोक सिंघल

कानपुर में चंपत राय ने अशोक सिंघल के जन्मशताब्दी कार्यक्रम में राम मंदिर आंदोलन का भावुक प्रसंग साझा किया.

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कानपुर में चंपत राय ने याद किया अशोक सिंघल का योगदान. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 10:29 PM IST

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कानपुर: कानपुर के बेनाझाबर स्थित बीएनएसडी शिक्षा निकेतन में विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता चंपत राय एक विशेष कार्यक्रम में पहुंचे. दिवंगत अशोक सिंघल के जन्मशताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में यह भव्य कार्यक्रम रखा गया था.

अपने संबोधन के दौरान चंपत राय ने राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा एक बेहद भावुक और अनसुना प्रसंग सुनाया. उन्होंने बताया कि 2 नवंबर के अयोध्या गोलीकांड के बाद अशोक सिंघल दो रातों तक सो नहीं सके थे.

विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता चंपत राय. (Video Credit: ETV Bharat)

श्मशान से मंगवाई थी चिता की राख, सिरहाने रखकर सोए थे अशोक सिंघल: अशोक सिंघल की व्याकुलता इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने एक कार्यकर्ता से श्मशान घाट से मिट्टी के घड़े में चिता की राख मंगवाई थी. उस राख को अपने सिरहाने रखकर ही वे सो पाए थे, जो उनके गहरे जुड़ाव को दर्शाता है. चंपत राय ने कहा कि किसी भी संकल्प को पूरा करने के लिए अशोक सिंघल अपनी आत्मा तक समर्पित कर देते थे. विहिप पदाधिकारियों ने चंपत राय का जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद संगठनात्मक चर्चा और मुख्य कार्यक्रम पूरा हुआ.

सनातन और बौद्ध परंपरा को एक मंच पर लाए, प्रयागराज कुंभ में रचा इतिहास: अशोक सिंघल के सामाजिक चिंतन पर बात करते हुए चंपत राय ने कहा कि वे हिंदू और बौद्ध परंपराओं को एक साथ लाने के पक्षधर थे. इसी सोच के तहत साल 2001 के प्रयागराज कुंभ में उन्होंने शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती और दलाई लामा को एक मंच पर बिठाया. पिछले एक हजार वर्षों में यह पहला मौका था जब दोनों परंपराओं के शीर्ष गुरुओं ने हाथ मिलाकर साझा बयान दिया था. इसके अलावा उन्होंने देश में कई स्थानों पर हिंदू-बौद्ध सम्मेलनों की शुरुआत भी कराई थी.

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2 नवंबर गोलीकांड के बाद अशोक सिंघल ने मंगवाई थी श्मशान की राख. (Photo Credit: ETV Bharat)

संन्यासियों को राजनीति से जोड़ने का श्रेय: कार्यक्रम में अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि राजनीति में साधु-संतों की भूमिका अशोक सिंघल की वजह से ही संभव हुई. उन्होंने कहा कि राम मंदिर आंदोलन से हिंदुत्व की जो नींव बनी, उसी के दम पर आज भाजपा सत्ता में है. स्वामी जितेंद्रानंद ने देश विरोधी ताकतों को चेतावनी देते हुए कहा कि भारत को अस्थिर करने की साजिशें कभी कामयाब नहीं होंगी. उन्होंने चंपत राय के नेतृत्व की तारीफ करते हुए फर्जी शंकराचार्यों पर भी सख्त कदम उठाने की बात कही.

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