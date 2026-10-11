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देहरादून में चंपत राय, राम जन्मभूमि की यादें की साझा , जानिए क्या कुछ कहा

देहरादून में चंपत राय ( फोटो सोर्स: @pushkardhami )

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज विश्व हिंदू परिषद ने अशोक सिंघल के जन्म शताब्दी वर्ष कार्यक्रम का उद्घाटन किया. इस कार्यक्रम में सीएम धामी, विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष चंपत राय, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रवींद्र पुरी ने हिस्सा लिया. कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद की पत्रिका ‘विश्व हिंदू’ के अशोक सिंघल पर प्रकशित विशेषांक का विमोचन भी किया गया.

कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष चंपत राय ने भी संबोधित किया. उन्होंने पुराने दिनों को याद किया. जिसमें उन्होंने अशोख सिंघल की संघ की यात्रा के बारे में भी विस्तार से जानकारी साझा की. साथ ही उन्होंने विहिप को लेकर भी जानकारी साझा की.