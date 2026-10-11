देहरादून में चंपत राय, राम जन्मभूमि की यादें की साझा , जानिए क्या कुछ कहा
देहरादून पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष चंपत राय ने राम जन्म भूमि से जुड़ी यादें साझा की.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 11, 2026 at 8:41 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में आज विश्व हिंदू परिषद ने अशोक सिंघल के जन्म शताब्दी वर्ष कार्यक्रम का उद्घाटन किया. इस कार्यक्रम में सीएम धामी, विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष चंपत राय, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रवींद्र पुरी ने हिस्सा लिया. कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद की पत्रिका ‘विश्व हिंदू’ के अशोक सिंघल पर प्रकशित विशेषांक का विमोचन भी किया गया.
कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष चंपत राय ने भी संबोधित किया. उन्होंने पुराने दिनों को याद किया. जिसमें उन्होंने अशोख सिंघल की संघ की यात्रा के बारे में भी विस्तार से जानकारी साझा की. साथ ही उन्होंने विहिप को लेकर भी जानकारी साझा की.
कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष चंपत राय ने रामजन्म भूमि की हिस्ट्री को लेकर भी बयान दिया. उन्होंने संतों की धर्म संसद के गठन का भी जिक्र किया. चंपत राय ने कहा काशी, मथुरा, अयोध्या को लेकर तब से ही काम शुरू हुआ. उलझे सुलझे सब प्रश्नों का उत्तर एक, हिंदू हम सब एक, गीत का भी उल्लेख किया.
देहरादून में @VHPDigital द्वारा आयोजित श्रद्धेय अशोक सिंघल जी के जन्म शताब्दी वर्ष समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद की पत्रिका ‘विश्व हिंदू’ में अशोक सिंघल जी के जीवन एवं राष्ट्रहित में उनके योगदान पर प्रकाशित विशेषांक का विमोचन किया। श्रद्धेय अशोक सिंघल जी का संपूर्ण जीवन राष्ट्रसेवा, भारतीय संस्कृति के संरक्षण और समाज को संगठित करने के लिए समर्पित रहा। राम जन्मभूमि आंदोलन को जन-जन तक पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका सदैव स्मरणीय रहेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर का निर्माण उस सांस्कृतिक संकल्प की ऐतिहासिक सिद्धि है, जिसके लिए अशोक सिंघल जी ने अपना जीवन समर्पित किया। आज यदि वे हमारे बीच होते, तो श्रीराम मंदिर के दिव्य स्वरूप को देखकर उन्हें अपार प्रसन्नता और आत्मिक संतोष होता।— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) October 11, 2026
कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा राम जन्मभूमि आंदोलन में अशोक सिंघल की भूमिका सदैव स्मरणीय रहेगी. उन्होंने कहा अशोक सिंघल ने राम जन्मभूमि आंदोलन को व्यापक जनभागीदारी से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. वर्ष 1984 में दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित पहली धर्म संसद से लेकर इस आंदोलन को देशव्यापी स्वरूप प्रदान करने तक उनके प्रयास अत्यंत महत्वपूर्ण रहे. उन्होंने देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवास कर संतों, धर्माचार्यों और समाज के अनेक वर्गों को एक साझा उद्देश्य से जोड़ने का कार्य किया.
इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष श्री @ChampatRaiVHP जी, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष @MahantRavindraP जी, पूज्य संत-महात्मा, विश्व हिंदू परिषद के सम्मानित पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। https://t.co/VrIVxt3RyT— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) October 11, 2026
मुख्यमंत्री ने कहा अशोक सिंघल भगवान श्रीराम के आदर्शों को भारतीय समाज के जीवन-मूल्यों का आधार मानते थे. मर्यादा, सेवा, त्याग और कर्तव्यनिष्ठा जैसे गुणों को अपनाकर ही एक सशक्त, संस्कारित और समरस समाज का निर्माण किया जा सकता है.
सीएम धामी ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर का निर्माण देश की आस्था और सांस्कृतिक चेतना के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है. यह कल्पना करना भी भावुक कर देने वाला है कि यदि अशोक सिंघल आज हमारे बीच होते, तो श्रीराम मंदिर के भव्य स्वरूप को देखकर उन्हें कितनी प्रसन्नता और आत्मिक संतुष्टि होती.
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