7 साल बाद हुआ चुनाव: बाड़मेर स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष बने चम्पालाल, बालिका शिक्षा को बताया प्राथमिकता
चुनाव में समाज के 549 योग्य मतदाताओं में से 497 ने मताधिकार का प्रयोग किया. खजवानिया को 192 वोट प्राप्त हुए.
Published : October 5, 2026 at 7:39 AM IST
बाड़मेर: श्री मेढ़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज बाड़मेर के नगर अध्यक्ष पद के लिए सात साल बाद हुए चुनाव में चम्पालाल खजवानिया ने जीत हासिल की है. जीत के बाद उन्होंने सभी मतदाताओं और समाज के लोगों का आभार जताते हुए समाज के विकास और जरूरतमंद होनहार बालिकाओं की शिक्षा के लिए मदद करना अपनी प्राथमिकता बताया.
नवनिर्वाचित नगर अध्यक्ष खजवानिया ने कहा कि समाज में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे. आर्थिक रूप से कमजोर होनहार छात्राओं की पढ़ाई में हर संभव सहायता की जाएगी, ताकि पैसे के अभाव में किसी भी बेटी की शिक्षा बीच में ना छूटे. उन्होंने कहा कि समाज के सभी लोगों को साथ लेकर एक टीम के रूप में काम किया जाएगा. समाज हित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देते हुए विकास और जन सेवा के रूप में सामूहिक प्रयास किए जाएंगे. उन्होंने चुनाव में उनके सामने रहे प्रत्याशियों को भी साथ लेकर चलने की बात कहते हुए कहा कि चुनाव परिणाम के बाद किसी तरह का मतभेद नहीं रहेगा और सभी लोग मिलकर सामाजिक कार्यों में काम करेंगे.
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चुनाव प्रभारी अधिकारी दुर्गाराम जवड़ा ने बताया कि चुनाव समाज के युवाओं, बुजुर्गों और प्रबुद्ध नागरिकों ने भाग लिया. कुल 549 योग्य मतदाताओं में से 497 ने मताधिकार का प्रयोग किया. शाम को मतगणना के बाद परिणाम जारी किए गए. इसके अनुसार 4 वोट खारिज हुए और प्रत्याशी अशोक कुकरा को 164 वोट, जसराज लूदर को 137 वोट मिले, जबकि चम्पालाल खजवानिया को 192 वोट प्राप्त हुए और उन्होंने नगर अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की. परिणाम घोषित होने के बाद नवनिर्वाचित अध्यक्ष का स्वागत किया गया. इसके तत्काल बाद शपथ ग्रहण समारोह हुआ, जिसमें चम्पालाल खजवानिया ने अध्यक्ष पद की शपथ ली. समारोह के अंत में बाड़मेर जिलाध्यक्ष धनराज मायछ ने धन्यवाद ज्ञापित किया.