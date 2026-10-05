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7 साल बाद हुआ चुनाव: बाड़मेर स्वर्णकार समाज के अध्यक्ष बने चम्पालाल, बालिका शिक्षा को बताया प्राथमिकता

खजवानिया बने श्री मेढ़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के नगर अध्यक्ष ( ETV Bharat Barmer )

बाड़मेर: श्री मेढ़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज बाड़मेर के नगर अध्यक्ष पद के लिए सात साल बाद हुए चुनाव में चम्पालाल खजवानिया ने जीत हासिल की है. जीत के बाद उन्होंने सभी मतदाताओं और समाज के लोगों का आभार जताते हुए समाज के विकास और जरूरतमंद होनहार बालिकाओं की शिक्षा के लिए मदद करना अपनी प्राथमिकता बताया.

नवनिर्वाचित नगर अध्यक्ष खजवानिया ने कहा कि समाज में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे. आर्थिक रूप से कमजोर होनहार छात्राओं की पढ़ाई में हर संभव सहायता की जाएगी, ताकि पैसे के अभाव में किसी भी बेटी की शिक्षा बीच में ना छूटे. उन्होंने कहा कि समाज के सभी लोगों को साथ लेकर एक टीम के रूप में काम किया जाएगा. समाज हित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देते हुए विकास और जन सेवा के रूप में सामूहिक प्रयास किए जाएंगे. उन्होंने चुनाव में उनके सामने रहे प्रत्याशियों को भी साथ लेकर चलने की बात कहते हुए कहा कि चुनाव परिणाम के बाद किसी तरह का मतभेद नहीं रहेगा और सभी लोग मिलकर सामाजिक कार्यों में काम करेंगे.