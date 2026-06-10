पीएम मोदी के 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर चंपाई सोरेन ने मरांग बुरु से की प्रार्थना, विकसित भारत 2047 में आदिवासियों की भूमिका का किया जिक्र
नरेंद्र मोदी के लगातार 12 साल तक प्रधानमंत्री रहने पर चंपाई सोरेन ने मरांग बुरु में पार्थना की.
Published : June 10, 2026 at 8:48 PM IST
रामगढ़: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने रजरप्पा जाहेरगढ़ पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष के कार्यकाल पर आदिवासी समाज के साथ मरांग बुरु के समक्ष सामूहिक प्रार्थना की.
समारोह में सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे. चंपाई सोरेन ने समुदाय के साथ मरांग बुरु के चरणों में सिर झुकाया और आदिवासी नायकों व सांस्कृतिक विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित की. उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की संस्कृति, भाषा और परंपराओं के संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास जरूरी हैं.
हजारों वर्षों का संघर्ष, अब सुरक्षा कवच की जरूरत
चंपाई सोरेन ने याद दिलाया कि बाबा तिलका मांझी, वीर सिदो-कान्हू, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, वीर पोटो हो, वीर टाना भगत, वीर तेलंगा खड़िया समेत अनेक आदिवासी वीरों के नेतृत्व में समाज जल-जंगल-जमीन और अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता रहा है. उन्होंने जोर देकर कहा, “हमारी रूढ़िजन्य परंपराओं के संरक्षण हेतु एक सुरक्षा कवच की जरूरत है, जो हमारी भाषा, संस्कृति एवं जीवनशैली की रक्षा कर सके.”
मोदी सरकार की सराहना, आदिवासी विकास पर जोर
पूर्व मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने आदिवासियों को हाशिए पर धकेल दिया. वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आदिवासी समाज के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई हैं.
चंपाई सोरेन ने मोदी सरकार के प्रधानमंत्री जनमन योजना, पीएम वन धन योजना, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों का विस्तार जैसे मुख्य योजनाएं जिनका जिक्र किया. उन्होंने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने का स्वागत किया. साथ ही वन अधिकार अधिनियम (FRA) के तहत भूमि पट्टा वितरण और बुनियादी सुविधाओं को बढ़ावा देने की सराहना की.
विकसित भारत 2047 में आदिवासियों की भूमिका
चंपाई सोरेन ने संथाल समाज की अटूट आस्था के प्रतीक रजरप्पा जाहेरगढ़ में माथा टेकते हुए मरांग बुरु से प्रार्थना की कि विकसित भारत 2047 की मुहिम में आदिवासी समाज की सशक्त भागीदारी सुनिश्चित हो. उन्होंने कहा, “आदिवासी भारत की सांस्कृतिक विविधता और पर्यावरण संरक्षण की रीढ़ हैं. भविष्य में हमारी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए विकास की दिशा तय करना जरूरी है.”
युवाओं का भविष्य और कानूनी सुरक्षा की मांग
समारोह में चंपाई सोरेन ने आदिवासी युवा शिक्षित होकर विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ाने, सीएनटी-एसपीटी एक्ट एवं विल्किंसन रूल्स जैसे कानूनों का सख्ती से अनुपालन करने, हजारों साल पुरानी रूढ़िजन्य परंपराओं का संरक्षण एवं संवर्धन करने की मांग की.
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