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रिम्स-2 जमीन विवाद: चंपाई सोरेन ने की आंदोलन की घोषण, बोले- अगले दस दिनों में सरकार के खिलाफ जुटेंगे लाखों लोग

चंपाई सोरेन ने नगड़ी में चल रहे रिम्स-2 के निर्माण के खिलाफ जन आंदोलन की घोषणा की है.

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पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 7, 2026 at 9:19 AM IST

3 Min Read
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रांची: पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने नगड़ी में चल रहे रिम्स-2 के निर्माण के खिलाफ विशाल जन आंदोलन की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि अगले दस दिनों में लाखों आदिवासी-मूलवासी लोग नगड़ी के किसानों के समर्थन में जुटेंगे. मीडियाकर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रांची में कई जगह सैकड़ों एकड़ जमीन उपलब्ध होने के बावजूद सरकार जिस प्रकार उपजाऊ भूमि से किसानों को उजाड़ने पर आमदा है, इससे उनकी मंशा स्पष्ट होती है.

यह सरकार HEC से सैकड़ों एकड़ जमीन ले चुकी है. दोबारा पांच सौ एकड़ से अधिक भूमि लेने की तैयारी में भी है, फिर वहां रिम्स-2 अस्पताल का निर्माण करवाने में क्या दिक्कत है? उन्होंने कहा कि इस आंदोलन के लिए गांव-गांव में डुगडुगी बजाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा. साथ ही हर समर्थक से एक मुट्ठी चावल एवं दस रुपए का सहयोग लिया जाएगा.

नगड़ी किसानों को उजड़ने नहीं दिया जाएगा- चंपाई सोरेन

पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने कहा कि रांची शहर आदिवासियों एवं मूलवासियों की जमीन पर बसा हुआ है. एचईसी ने 7,200 एकड़ जमीन ली, लेकिन प्लांट मात्र 500 एकड़ में बनाया. लॉ यूनिवर्सिटी के लिए सवा सौ एकड़ जमीन ली गई. इस तरह से ऐसे कई अधिग्रहण हुए. आज तक किसी भी मामले में किसी को पुनर्वास नहीं मिला. जब HEC ने जमीनें वापस की, तो सरकार उसे रैयतों को वापस करने की जगह, उसे बेचने लगी. उन रैयतों को क्या मिला, जिनकी जमीनों पर यह सब बन रहा था?

उन्होंने कहा कि सन 1957-58 में हुए जिस अधिग्रहण की बात सरकार कर रही है, वह कभी पूरा ही नहीं हुआ. उस समय हुए विरोध के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. श्रीकृष्ण सिंह ने इस प्रक्रिया को रोकने की बात कही थी. उसके बाद यह प्रक्रिया रुकी और स्थानीय किसान 2012 तक उस भूमि की मालगुजारी भी देते रहे. किसी ने मुआवजा नहीं लिया और खेती भी होती रही तो फिर अधिग्रहण पूरा कैसे हुआ?

नगड़ी मामले पर सभी नेताओं एवं आदिवासी संगठनों की चुप्पी के बीच चंपाई सोरेन के बयान ने सरकार पर गंभीर सवाल उठा दिया है. बता दें कि पिछले वर्ष पूर्व सीएम द्वारा नगड़ी आंदोलन की घोषणा के बाद सरकार ने सुरक्षा के भारी इंतजाम किए थे, उन्हें हाउस अरेस्ट भी किया गया था, लेकिन लाखों लोग जब उनके समर्थन में सड़कों पर उतरे तो सरकार को कदम पीछे खींचने पड़े.

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