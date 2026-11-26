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MMDR पर भड़के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन, कहा- जनता को बेबकूफ ना बनाए राज्य सरकार

पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ( ETV BHARAT )

रांची: पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने झारखंड में चल रही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन सरकार पर दोहरा चरित्र होने का आरोप लगाया है. झारखंड विधानसभा परिसर में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सरकार झारखंड को एमडीआर पर उलझा कर रख देगी. उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर बृहद पैमाने पर माइनिंग होती है लेकिन वह चुप है और यहां के भोले भाले आदिवासी, मूलवासी को गुमराह करने का काम किया जा रहा है.

चंपाई सोरेन का कांग्रेस पर हमला