MMDR पर भड़के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन, कहा- जनता को बेबकूफ ना बनाए राज्य सरकार
पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार पर दोहरा चरित्र का आरोप लगाया है. रिपोर्ट- भुवन किशोर झा.
Published : November 26, 2026 at 1:40 PM IST
रांची: पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने झारखंड में चल रही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन सरकार पर दोहरा चरित्र होने का आरोप लगाया है. झारखंड विधानसभा परिसर में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सरकार झारखंड को एमडीआर पर उलझा कर रख देगी. उन्होंने सवाल खड़े करते हुए कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, वहां पर बृहद पैमाने पर माइनिंग होती है लेकिन वह चुप है और यहां के भोले भाले आदिवासी, मूलवासी को गुमराह करने का काम किया जा रहा है.
चंपाई सोरेन का कांग्रेस पर हमला
चंपाई सोरेन ने कहा कि इतने दिनों से कांग्रेस सत्ता में थी, उसको पता नहीं था कि MMDR क्या है, संशोधन क्या है, क्या उसे पता नहीं था कि धारा 254 में क्या है? केवल झारखंड को उलझाने का प्रयास किया जा रहा है. चंपाई सोरेन ने कहा कि जिस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला दिया जा रहा है, उसमें यह भी कहा गया है कि संसद सेस कम भी कर सकता है और बढ़ा भी सकता है और बंद भी कर सकता है. उन्होंने कहा कि झारखंड की जनता को यह सरकार बेवकूफ समझ रही है.
सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले कई योजनाओं की हुई थी शुरुआत: चंपाई सोरेन
चंपाई सोरेन ने राज सरकार द्वारा एमडीआर के कारण विकास कार्य प्रभावित होने और कई योजनाओं के बंद होने की बात कहे जाने पर आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले राज्य में कई योजनाओं की शुरुआत हुई थी. अबुआ आवास योजना से लेकर मंईयां सम्मान योजना तक ऐसे में कैसे विकास कार्य बंद हो जाएगा.
अपनी नाकामी छिपा रही सरकार
उन्होंने कहा कि जिस तरह से अवैध खनन हो रहा है, तो कहां से रेवेन्यू आएगा. सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इस तरह का ड्रामा रच रही है. उन्होंने कहा कि जिस तरह की बातें की जा रही हैं, उसे जनता में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, जिसे हम होने नहीं देंगे. यदि सरकार में दम है तो आंदोलन करें, कौन उसे रोक रहा है ? लेकिन इस तरह से जनता के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए.
किस मुंह से विरोध कर रही है कांग्रेस: पूर्व सीएम
कांग्रेस पर निशाना साधते हुए चंपाई सोरेन ने कहा कि सबसे ज्यादा सत्ता में वह रही और ऐसा विस्थापन आयोग बनाया, जिसका मुंह है लेकिन दांत नहीं. कांग्रेस किस मुंह से इसका विरोध कर रही है. उन्होंने राज्य सरकार के कामकाज पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जिस सरकार ने 302 बालू घाट को चिन्हित किया, उसे चालू नहीं करा सकी, वह क्या बोलेगी ?
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