ETV Bharat / state

चाम्पा की महिलाओं ने बनाई अनोखी राखी, मिट्टी-गोबर और बीज से तैयार रक्षा सूत्र पहुंचेंगे सीमा पर तैनात जवानों तक

चार साल से फौजी भाइयों के लिए भेज रही हैं खास राखियां, राखी के साथ भेजेंगी तिलक के लिए मिट्टी भी

SEED RAKHI FOR SOLDIERS
चाम्पा की महिलाओं ने बनाई अनोखी राखी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 6, 2026 at 1:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जांजगीर-चांपा. जिले में रक्षाबंधन को लेकर बाजार पूरी तरह सज चुके हैं. बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधने और उनकी लंबी उम्र की कामना के लिए खरीदारी में जुटी हैं. वहीं चाम्पा की रहने वाली कुछ महिलाएं सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए खास तरह की राखियां तैयार कर रही हैं. इन राखियों को मिट्टी, गोबर और बीज मिलाकर अनोखे तरीके से बनाया जा रहा है. राखियों के साथ सैनिकों के लिए तिलक करने हेतु मिट्टी भी भेजी जाएगी.

मिट्टी-गोबर और बीज से तैयार रक्षा सूत्र पहुंचेंगे सीमा पर तैनात जवानों तक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मिट्टी, गोबर और बीज से बन रही है खास राखी

मरवाड़ी समाज की नेहा अग्रवाल बताती हैं कि देश की मिट्टी से हर सैनिक का गहरा लगाव होता है. सैनिक हर मौसम में देश की रक्षा के लिए सीमा पर तैनात रहते हैं और कई बार त्योहार भी अपने परिवार से दूर रहकर मनाते हैं. ऐसे में उनकी टीम मिट्टी, गोबर और फल-फूल के बीजों से राखी तैयार करती है. राखियों को भारत के नक्शे का आकार देकर तिरंगे की पट्टी से सजाया जाता है.

राखी के साथ मिलेगा पर्यावरण संरक्षण का संदेश

इन राखियों की खास बात यह है कि इनमें नींबू, संतरा, पीपल, बरगद, नीम, तुलसी और गेंदे जैसे पौधों के बीज डाले जाते हैं. रक्षाबंधन के बाद यदि इन राखियों को गमले में रखकर पानी दिया जाए तो बीज अंकुरित होकर पौधे बन सकते हैं. इस पहल का उद्देश्य सैनिकों तक बहनों का प्यार पहुंचाने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना भी है.

Seed Rakhi for soldiers
चार साल से फौजी भाइयों के लिए भेज रही हैं खास राखियां (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सालभर बीज इकट्ठा करती हैं नेहा

नेहा अग्रवाल बताती हैं कि उनके घर में आने वाले फलों और फूलों के बीज कभी फेंके नहीं जाते. वह पूरे साल इन बीजों को सुरक्षित रखती हैं और रक्षाबंधन के समय इन्हें राखियों में इस्तेमाल करती हैं. उनका कहना है कि इस छोटी-सी पहल से हरियाली बढ़ाने का संदेश भी लोगों तक पहुंचता है.

'ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र-04' के तहत भेजी जाएंगी राखियां

नेहा अविनाश अग्रवाल ने बताया कि चार साल पहले उन्होंने 'ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र' की शुरुआत की थी. हर साल सैनिकों के लिए भेजी जाने वाली राखियों की संख्या बढ़ रही है. इस अभियान में मारवाड़ी महिला समिति की सदस्य भी शामिल होकर सीमा पर तैनात जवानों तक बहनों के स्नेह का प्रतीक रक्षा सूत्र पहुंचाने की तैयारी में जुटी हैं.

मां दंतेश्वरी धाम से 'ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र' की शुरुआत, बस्तर की बेटियों ने जवानों के नाम भेजीं राखियां
ऑपरेशन रक्षा सूत्र: धमतरी की बहनों ने सैनिकों के नाम भेजीं 14142 राखियां, भाई-बहन का प्यार और देशभक्ति का रंग एक साथ
एक रात में 3 मंदिरों में चोरी, जांजगीर-चांपा पुलिस का खुलासा, मिले लाखों के मुकुट और जेवरात

TAGGED:

ECO FRIENDLY RAKHI
RAKSHA BANDHAN SPECIAL STORY
बीज वाली राखी
रक्षाबंधन
SEED RAKHI FOR SOLDIERS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.