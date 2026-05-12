2 बार की विधानसभा प्रत्याशी और पूर्व मंत्री की बेटी लड़ रही पंचायत चुनाव, दांव पर राजनीतिक विरासत!
चंपा ठाकुर लगातार दो बार चुनाव हार चुकी हैं और वर्तमान में कांग्रेस की जिलाअध्यक्ष हैं, वे जिला परिषद के चुनाव में उतरी है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 12, 2026 at 4:08 PM IST|
Updated : May 12, 2026 at 4:43 PM IST
शिमला: सदर मंडी विधायक एवं वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल शर्मा के गढ़ माने जाने वाले कोटली जिला परिषद वार्ड में इस बार चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है. कांग्रेस ने यहां से अपनी जिला अध्यक्ष चंपा ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर दी हैं. सोमवार को चंपा ठाकुर ने अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जोरदार शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन पत्र दाखिल किया. इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे. नामांकन से पहले कार्यकर्ताओं ने कोटली क्षेत्र में रैली निकालकर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास किया.
चंपा ठाकुर ने कहा कि कोटली जिला परिषद वार्ड के लोगों को विकास, सड़क, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जोड़ना मेरी प्राथमिकता रहेगी. क्षेत्र की जनता इस बार बदलाव का मन बना चुकी है और कांग्रेस को भरपूर समर्थन मिल रहा है. वहीं, राजनीतिक जानकारों की मानें तो अनिल शर्मा के प्रभाव वाले क्षेत्र में कांग्रेस ने मजबूत उम्मीदवार उतारकर मुकाबला रोचक कर दिया है. अब सभी की नजरें आगामी चुनावी प्रचार और मतदाताओं के रुख पर टिकी हुई हैं. अपनी राजनीतिक विरासत बचाने का चंपा ठाकुर के पास आखिरी मौका हो सकता है, क्योंकि चंपा ठाकुर और कौल सिंह ठाकुर दोनों पिछले विधानसभा चुनाव हारे हैं. अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ दोनों की नाराजगी भी देखने को मिली है,
अनिल शर्मा से मिली विधानसभा चुनाव में हार
चंपा ठाकुर हिमाचल पूर्व मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके कौल सिंह ठाकुर की बेटी हैं. कौल सिंह कई बार द्रंग से विधायक रहे हैं. वीरभद्र सिंह के समय वो कई बार सीएम की कुर्सी के दावेदारों में से एक रहे हैं. 2022 में उनके पास सीएम की कुर्सी पर बैठने का मौका था, लेकिन चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा था. उनकी बेटी चंपा ठाकुर भी अनिल शर्मा के खिलाफ 2017, 2022 में दो बार मंडी सदर से चुनाव लड़ चुकी है, लेकिन उन्हें दोनों बार हर बार हार का मुंह देखना पड़ा है. इस बार उन्होंने मंडी सदर के कोटली वार्ड से ताल ठोकी है.
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