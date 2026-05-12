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2 बार की विधानसभा प्रत्याशी और पूर्व मंत्री की बेटी लड़ रही पंचायत चुनाव, दांव पर राजनीतिक विरासत!

शिमला: सदर मंडी विधायक एवं वरिष्ठ भाजपा नेता अनिल शर्मा के गढ़ माने जाने वाले कोटली जिला परिषद वार्ड में इस बार चुनावी मुकाबला काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है. कांग्रेस ने यहां से अपनी जिला अध्यक्ष चंपा ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज कर दी हैं. सोमवार को चंपा ठाकुर ने अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ जोरदार शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन पत्र दाखिल किया. इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक मौजूद रहे. नामांकन से पहले कार्यकर्ताओं ने कोटली क्षेत्र में रैली निकालकर कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास किया.

चंपा ठाकुर ने कहा कि कोटली जिला परिषद वार्ड के लोगों को विकास, सड़क, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जोड़ना मेरी प्राथमिकता रहेगी. क्षेत्र की जनता इस बार बदलाव का मन बना चुकी है और कांग्रेस को भरपूर समर्थन मिल रहा है. वहीं, राजनीतिक जानकारों की मानें तो अनिल शर्मा के प्रभाव वाले क्षेत्र में कांग्रेस ने मजबूत उम्मीदवार उतारकर मुकाबला रोचक कर दिया है. अब सभी की नजरें आगामी चुनावी प्रचार और मतदाताओं के रुख पर टिकी हुई हैं. अपनी राजनीतिक विरासत बचाने का चंपा ठाकुर के पास आखिरी मौका हो सकता है, क्योंकि चंपा ठाकुर और कौल सिंह ठाकुर दोनों पिछले विधानसभा चुनाव हारे हैं. अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ दोनों की नाराजगी भी देखने को मिली है,