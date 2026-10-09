चांपा कटघोरा राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए 51 गांवों की रजिस्ट्री पर लगी पाबंदी होगी खत्म, पहले चरण में 10 गांवों को राहत - मंत्री लखन लाल देवांगन
रजिस्ट्री पर लगा बैन हटने से हजारों ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलेगी
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 9, 2026 at 7:50 AM IST
कोरबा: चांपा से उरगा और आगे कटघोरा तक बनने वाले बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण को लेकर पिछले चार वर्षों से अटकी एक बड़ी बाधा दूर होने जा रही है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना के दायरे में आने वाले 51 गांवों में जमीन की खरीद-बिक्री और रजिस्ट्री पर लगी पूर्ण पाबंदी प्रशासनिक स्तर पर हटा दी जाएगी. पहले चरण में 10 गांव की रजिस्ट्री पर लगे बैन को हटाया गया है. इस फैसले के बाद, लंबे समय से अपनी ही जमीन के सौदा करने को तरस रहे प्रभावित गांवों के हजारों ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलेगी.
समन्वय के अभाव में उलझा मामला
यह पूरा मामला आपसी समन्वय के अभाव में एनएच 149 बी का अलाइनमेंट तय न होने के कारण उलझा हुआ था. सड़क निर्माण के संभावित दायरे में आने के कारण प्रशासन ने प्रभावित गांवों की जमीनों की खरीद-बिक्री और रजिस्ट्री पर पूरी तरह रोक लगा दी थी.जमीन अधिग्रहण में लेटलतीफी, अतिक्रमण और तकनीकी समस्याओं से परेशान ग्रामीण लगातार ज्ञापन सौंपकर ठोस कार्रवाई की गुहार लगा रहे थे. स्थिति यह थी कि ग्रामीण अपनी जमीन के मालिक होने के बावजूद न तो उस पर कोई निर्णय ले पा रहे थे और न ही उसकी खरीद-बिक्री कर पा रहे थे.
उद्योग मंत्री की पहल और कलेक्टर का कदम
ग्रामीणों की इन गंभीर परेशानियों को संज्ञान में लेते हुए उद्योग मंत्री लखनलाल देवांग ने कलेक्टर को पत्र लिखा था. उन्होंने प्रभावित गांवों में लगाए गए प्रतिबंध को हटाने की दिशा में त्वरित कदम उठाने का उल्लेख किया था. मंत्री की इस पहल और प्रशासन की सक्रियता के बाद अंततः कलेक्टर ने जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने और 51 गांवों की रजिस्ट्री पर लगी रोक हटाने के संकेत दे दिए थे. प्रतिबंध हटाने का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है. 10 गांव से प्रतिबंध हटाया गया है. धीरे-धीरे सभी गांव से प्रतिबंध हटा देने की बात प्रशासन ने कही है.
एनएच निर्माण होने के कारण लगभग 4 वर्ष से कई गांव के रजिस्ट्री पर बैन लगा हुआ था. यह प्रतिबंध हट चुका है. लोग अपने-अपने जमीनों के खरीदी बिक्री कर सकते हैं. जिनके घर में कोई घरेलू काम है, शादी करना है या किसी भी तरह का कार्य है. जिसे जमीन बेचकर वह पूरा करना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी-लखन लाल देवांगन, कैबिनेट मंत्री
साल 2017 में मिली थी परियोजना को मंजूरी
चांपा-कटघोरा राष्ट्रीय राजमार्ग की इस परियोजना को केंद्रीय राजमार्ग और सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017 में मंजूरी प्रदान की गई थी. दो चरणों में बंटी इस परियोजना के तहत चांपा से उरगा (38.2 किमी) तक का पहला चरण पूरा हो चुका है, जिसकी लागत 630 करोड़ रुपए थी. वहीं, 38 किलोमीटर लंबा दूसरा चरण (उरगा से कटघोरा) शुरुआती दौर में 999 करोड़ रुपए की लागत से बनना था, जो प्रशासनिक लेटलतीफी के चलते अब बढ़कर 1200 करोड़ रुपए हो गया है. लागत और भी बढ़ने की संभावना है.
इन गांव से हटा प्रबंध 100 मी का दायरा सुरक्षित
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 149-बी के चांपा-कोरबा-छुरी-कटघोरा (पैकेज-2) के तहत 38.200 से किमी 80.295 तक प्रस्तावित फोरलेन सड़क निर्माण कार्य के मद्देनजर लोगों को बड़ी राहत दी गयी है. परियोजना क्षेत्र में आने वाली कुछ विशेष जमीनों को छोड़कर शेष भूमि पर लगाए गए प्रतिबंध को शिथिल कर दिया गया है. तहसील कोरबा, दर्री, कटघोरा और पोड़ी-उपरोड़ा के अंतर्गत प्रभावित निजी जमीनों की खरीदी-बिक्री, बटांकन, छोटे टुकड़ों में अंतरण, खाता विभाजन और व्यपवर्तन पर रोक लगाई गई थी.
प्रभावित ग्राम भिलाईखुर्द, पण्डरीपानी, जेंजरा, बिरवट, सोनपुरी, महेशपुर, नवागांव, गोपालपुर, डोडकधरी और छुरीकला से यह प्रतिबंध हट गया है. प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि इन चिन्हित ग्रामों में केवल दर्शाए गए खसरों और उनसे लगी हुई 100 मीटर तक की भूमि को छोड़कर बाकी शेष भूमि पर लगाए गए प्रतिबंध को शिथिल किया गया है. इसके अलावा, इस परियोजना क्षेत्र के अन्य शेष ग्रामों में जमीनों की खरीदी-बिक्री और अन्य प्रतिबंध पहले की तरह यथावत लागू रहेंगे.