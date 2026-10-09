ETV Bharat / state

चांपा कटघोरा राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए 51 गांवों की रजिस्ट्री पर लगी पाबंदी होगी खत्म, पहले चरण में 10 गांवों को राहत - मंत्री लखन लाल देवांगन

चांपा कटघोरा राष्ट्रीय राजमार्ग ( ETV Bharat Chhattisgarh )

कोरबा: चांपा से उरगा और आगे कटघोरा तक बनने वाले बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण को लेकर पिछले चार वर्षों से अटकी एक बड़ी बाधा दूर होने जा रही है. इस महत्वाकांक्षी परियोजना के दायरे में आने वाले 51 गांवों में जमीन की खरीद-बिक्री और रजिस्ट्री पर लगी पूर्ण पाबंदी प्रशासनिक स्तर पर हटा दी जाएगी. पहले चरण में 10 गांव की रजिस्ट्री पर लगे बैन को हटाया गया है. इस फैसले के बाद, लंबे समय से अपनी ही जमीन के सौदा करने को तरस रहे प्रभावित गांवों के हजारों ग्रामीणों को बड़ी राहत मिलेगी.

समन्वय के अभाव में उलझा मामला यह पूरा मामला आपसी समन्वय के अभाव में एनएच 149 बी का अलाइनमेंट तय न होने के कारण उलझा हुआ था. सड़क निर्माण के संभावित दायरे में आने के कारण प्रशासन ने प्रभावित गांवों की जमीनों की खरीद-बिक्री और रजिस्ट्री पर पूरी तरह रोक लगा दी थी.जमीन अधिग्रहण में लेटलतीफी, अतिक्रमण और तकनीकी समस्याओं से परेशान ग्रामीण लगातार ज्ञापन सौंपकर ठोस कार्रवाई की गुहार लगा रहे थे. स्थिति यह थी कि ग्रामीण अपनी जमीन के मालिक होने के बावजूद न तो उस पर कोई निर्णय ले पा रहे थे और न ही उसकी खरीद-बिक्री कर पा रहे थे.