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चमोली सुरंग हादसा :  कोंडागांव के 4 श्रमिकों की मौत,सीएम साय ने जताया गहरा दुख, मुआवजा की घोषणा

चमोली सुरंग हादसा में जान गवाने वाले छत्तीसगढ़ के मजदूरों और घायलों को साय सरकार ने आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है.

Chamoli Tunnel Accident
चमोली सुरंग हादसा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 21, 2026 at 2:13 PM IST

2 Min Read
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रायपुर : सीएम विष्णुदेव साय ने उत्तराखंड के चमोली सुरंग हादसे में कोंडागांव जिले के मृत श्रमिकों के परिजनों को 5-5 लाख और हादसे में घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है. सीएम विष्णुदेव साय ने हादसे में गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता की साथ खड़ी है.

सुरंग में पानी भरने से हुआ था हादसा

आपको बता दें कि उत्तराखंड के चमोली पीपलकोटी में निर्माणाधीन सुरंग में पानी भरने की दुःखद घटना में कोंडागांव के चार श्रमिकों की मौत हुई है.इस हादसे में दो श्रमिक घायल भी हुए हैं. इस हादसे में कोंडागांव जिले के ग्राम धनसुली के 2, मदनार के 1 और दहीकोंगा के 1 श्रमिक की मृत्यु हुई है, जबकि जिले के 2 श्रमिक घायल हुए हैं. दिवंगत श्रमिकों के पार्थिव शरीर कोंडागांव लाया गया, जहां परिजनों की उपस्थिति में उनका अंतिम संस्कार किया गया.

हादसे में मृतकों के नाम

1. लखेश्वर पोयाम 24 वर्ष धनसूली (मृत्यु)

2. भुनेश्वर नाग 25 वर्ष मड़ानार (मृत्यु)

3. चेतन पोयाम धनसूली (मृत्यु)

4. देवनाथ बघेल 22 वर्ष दहिकोंगा (मृत्यु)

घायल

1. सुनील दीवान 20 वर्ष कोंडागांव घायल (चमोली/ गोपेश्वर अस्पताल में इलाज जारी)

2. पेनसिंह 33 वर्ष कोंडागांव घायल (चमोली अस्पताल में इलाज जारी)

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति एवं शोकाकुल परिजनों को इस असीम दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है. उन्होंने हादसे में घायल दोनों श्रमिकों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की भी कामना की है.

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