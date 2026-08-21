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चमोली सुरंग हादसा : कोंडागांव के 4 श्रमिकों की मौत,सीएम साय ने जताया गहरा दुख, मुआवजा की घोषणा

रायपुर : सीएम विष्णुदेव साय ने उत्तराखंड के चमोली सुरंग हादसे में कोंडागांव जिले के मृत श्रमिकों के परिजनों को 5-5 लाख और हादसे में घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है. सीएम विष्णुदेव साय ने हादसे में गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि दुख की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता की साथ खड़ी है.

सुरंग में पानी भरने से हुआ था हादसा

आपको बता दें कि उत्तराखंड के चमोली पीपलकोटी में निर्माणाधीन सुरंग में पानी भरने की दुःखद घटना में कोंडागांव के चार श्रमिकों की मौत हुई है.इस हादसे में दो श्रमिक घायल भी हुए हैं. इस हादसे में कोंडागांव जिले के ग्राम धनसुली के 2, मदनार के 1 और दहीकोंगा के 1 श्रमिक की मृत्यु हुई है, जबकि जिले के 2 श्रमिक घायल हुए हैं. दिवंगत श्रमिकों के पार्थिव शरीर कोंडागांव लाया गया, जहां परिजनों की उपस्थिति में उनका अंतिम संस्कार किया गया.

हादसे में मृतकों के नाम

1. लखेश्वर पोयाम 24 वर्ष धनसूली (मृत्यु)