तमकनाले में लापता BRO चालक, हफ्तेभर बाद भी नहीं मिला सुराग, खोज अभियान जारी
रेस्क्यू ऑपरेशन में सर्च डॉग और ड्रोन की भी मदद ली जा रही है. दुर्गम इलाकों में ड्रोन से सर्चिंग की जा रही है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 16, 2026 at 5:19 PM IST
चमोली: उत्तराखंड के ज्योतिर्मठ तहसील क्षेत्र में तमक नाले में लापता हुए बीआरओ चालक पंकज रुधौला की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है. ग्राम लोंग सेगड़ी के पास अतिवृष्टि के बाद नाले में आए तेज बहाव और मलबे की चपेट में आने के बाद पंकज लापता हुए थे. लापता चालक की तलाश में प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है. पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सीमा सड़क संगठन और गढ़वाल राइफल्स के जवान लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं. नाले के आसपास मलबे, बोल्डर, जलधारा और किनारों को एक-एक कर खंगाला जा रहा है.
रेस्क्यू अभियान में दो 20 टन क्षमता के एक्सकेवेटर और एक सात टन क्षमता का एक्सकेवेटर लगाया गया है. गढ़वाल राइफल्स के 25 से ज्यादा जवान और बीआरओ की 123 इकाई के 20 से अधिक जवान मौके पर तैनात हैं. वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी लगातार तलाशी अभियान चला रही हैं.
भारी बोल्डरों और मलबे को एक्सकेवेटर की मदद से हटाया जा रहा है. इसके बाद मलबे के नीचे और आसपास के हिस्सों की बारीकी से जांच की जा रही है. रेस्क्यू टीमों का पूरा फोकस इस बात पर है कि नाले का कोई भी हिस्सा बिना जांच के न छूटे. जिला प्रशासन पूरे अभियान की लगातार निगरानी कर रहा है. रेस्क्यू टीमों को जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं. सर्च ऑपरेशन को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं.
बता दें 10 अगस्त को चमोली जिले के ज्योतिर्मठ-मलारी मोटर मार्ग पर तमकनाला में अचानक अत्यधिक जलप्रवाह बढ़ने के चलते 123 बीआरटीएफ, सुराईथोटा की ओर से निर्मित वैली ब्रिज बह गया था. तेज बहाव की चपेट में एक व्यक्ति और एक कैंपर वाहन के बह गया. वैली ब्रिज बहने से ग्रामीणों का संपर्क ज्योतिर्मठ से टूट गया था.
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