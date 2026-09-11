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चमोली नंदा देवी बड़ी जात यात्रा, एसपी ने की पुलिस ब्रीफिंग, पुलिसकर्मियों को दिए अहम निर्देश

नंदा देवी बड़ी जात यात्रा जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, भौगोलिक परिस्थितियां भी उतनी ही चुनौतीपूर्ण हो रही हैं.

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एसपी ने की पुलिस ब्रीफिंग (photo- Chamoli Police Uttarakhand)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 11, 2026 at 5:09 PM IST

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चमोली: 12 वर्षों बाद चमोली जिले में आयोजित मां नंदा देवी की लोकजात और बड़ी जात को लेकर चल रही दुविधाओं के बीच अब पुलिस भी अलर्ट मोड पर आ गयी है. दोनों ही यात्राओं में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चमोली पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार ने चेपडो मैदान में पुलिस को ब्रीफ किया.

इस दौरान उन्होंने पुलिसकर्मियों को अहम निर्देश देते हुए कहा कि आगे की यात्रा को सुरक्षित एवं सुचारू रूप से सम्पन्न कराने के लिए थराली क्षेत्र के यात्रा मार्ग को एक जोन और चार सेक्टरों में विभाजित किया गया है. यात्रा मार्ग पर एसडीआरएफ समेत पूर्व में यात्रा कर चुके जवानों की टुकड़ी और विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए पर्वतारोही पुलिस दल की भी तैनाती की गई है.

पुलिस अधीक्षक चमोली सुरजीत सिंह पंवार ने कहा कि मां नन्दा जात यात्रा एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आस्था से जुड़ी यात्रा है, जिसकी अपनी विशेष संवेदनशीलता है. वर्तमान में बारिश का मौसम होने के साथ ही यात्रा मार्ग की भौगोलिक परिस्थितियां भी काफी विषम एवं चुनौतीपूर्ण हैं. कई स्थानों पर दुर्गम पैदल रास्ते, कठिन चढ़ाई-उतराई व फिसलन जैसी परिस्थितियां बनी हुई हैं. ऐसे में श्रद्धालुओं की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.

एसपी चमोली ने कहा कि मौसम व मार्ग की परिस्थितियों को देखते हुए सभी अधिकारी और कर्मचारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं. उनका प्रयास है कि मां नन्दा की इस पावन यात्रा में शामिल प्रत्येक श्रद्धालु सुरक्षित रहे और आस्था की इस कठिन डगर को सकुशल पूरा कर अपने गंतव्य तक पहुंचे.

बता दें कि बड़ी जात बंड क्षेत्र की डोली ने गुरुवार को किरूली गांव में रात्रि प्रवास किया था, जबकि मां नंदा राजराजेश्वरी की डोली ने पगना गांव में रात्रि किया था. वहीं राजराजेश्वरी की उत्सव डोली डूंगरी गांव होते हुए सूना गांव पहुंची थी. शुक्रवार को अगले चरण में डोली थराली गांव से होते हुए चेपड़ो गांव पहुंची, जहां रात्रि प्रवास प्रस्तावित है. डोली के आगमन को लेकर ग्रामीणों में खासा उत्साह है.

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चमोली नंदा देवी बड़ी जात यात्रा (ETV Bharat)

बड़ी जात यात्रा में मां नंदा की डोली के साथ चल रहे श्रद्धालुओं का कारवां लगातार बढ़ रहा है. यात्रा मार्ग पर जगह-जगह श्रद्धालु मां के दर्शन कर पारंपरिक तरीके से पूजा-अर्चना कर रहे हैं. यात्रा का प्रमुख धार्मिक पड़ाव 20 सितंबर को होमकुंड में होगा. यहां विशेष पूजा-अर्चना और तर्पण के बाद परंपरा के अनुसार चौसिंग्या खाडू को कैलाश के लिए विदा किया जाएगा. इसके साथ ही बड़ी जात के प्रमुख धार्मिक विधान पूरे होंगे. इसके बाद मां नंदा की डोली सिद्धपीठ कुरुड़ के लिए वापस रवाना होगी और 30 सितंबर को पूजा-अर्चना के साथ बड़ी जात यात्रा का समापन होगा.

मां नंदा की इस ऐतिहासिक यात्रा को लेकर क्षेत्र में भक्ति और श्रद्धा का माहौल बना हुआ है. श्रद्धालु भाव-विभोर होकर मां के दर्शन कर रहे हैं और उन्हें कैलाश के लिए विदाई देने के लिए यात्रा में शामिल हो रहे हैं.

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