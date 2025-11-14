ETV Bharat / state

मासूमों की जान से खिलवाड़! दस सीटर गाड़ी में 20 स्कूली बच्चों को ठूंसा, हुआ बड़ा एक्शन

चमोली: उत्तराखंड के सीमांत जनपद चमोली के थराली विकासखंड में स्कूली बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करने का मामला सामने आया है. इस मामले में चमोली पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम तहत कार्रवाई भी की. साथ ही वाहन चालक को कड़े निर्देश दिए हैं. पुलिस ने साफ किया है कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा का ध्यान न रखने वाले वाहन चालक के खिलाफ चालानी कार्रवाई.

थराली विधानसभा के अलग-अलग क्षेत्र में लंबे समय से स्कूली बच्चों को क्षमता से अधिक वाहन में बैठकर आवाजाही की शिकायतें पुलिस को मिल रही थी. इन्हीं शिकायतों का संज्ञान लेते हुए चमोली पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पवार के निर्देश पर जिले भर में यातायात सुरक्षा को ठीक करने, नियमों की अनदेखी करने वाले यात्रियों और स्कूली बच्चों की जान जोखिम में डालने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे.

एसपी चमोली सुरजीत सिंह पवार के निर्देश पर जनपद के समस्त थाना प्रभारियों ने चेकिंग अभियान चलाया. शुक्रवार को चेकिंग के दौरान ही थराली इलाके में ओवरलोडिंग और स्कूली बच्चों को वाहन में क्षमता से अधिक बैठने वाले वाहन संख्या Uk-11Ta-0117 चेकिंग के दौरान रोका गया.

मौके पर पुलिस को चालक आनंद सिंह पुत्र भगवान सिंह निवासी थराली के द्वारा 10 सवारी क्षमता वाले वाहन में 20 स्कूली बच्चों को वाहन में बैठाया गया था. ऐसे में बच्चों की जान को जोखिम में डाले जाने वाले वाहन चालक के खिलाफ थाना थराली पुलिस ने चालानी कार्रवाई करते हुए कड़ी हिदायत दी है.