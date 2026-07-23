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नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म, गर्भवती होने पर हुआ खुलासा, पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट

चमोली: उत्तराखंड के चमोली जिले से बड़ी खबर सामने आई है. एक युवक पर नाबालिग लड़की से रेप का आरोप है. लेकिन उस व्यक्ति की करतूत जब सामने आई, जब नाबालिग लड़की गर्भवती हुई. जांच में नाबालिग लड़की 26 सप्ताह की गर्भवती निकली. इसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उस कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जिला जेल पुरसाड़ी भेज दिया गया.

पुलिस के अनुसार 22 जुलाई को एक व्यक्ति ने थराली थाने में तहरीर दी थी. उस व्यक्ति ने अपनी तहरीर में बताया कि उनकी नाबालिग बेटी को बीते कुछ समय से पेट में दर्द की शिकायत थी. इसीलिए वो बेटी को डॉक्टर के पास लेकर गए. डॉक्टर ने जब अल्ट्रासाउंड व अन्य जांच की तो पता चला कि उनका नाबालिग बेटी 26 सप्ताह की गर्भवती है. इसके बाद उन्होंने पुलिस में मामले की शिकायत की.

पुलिस ने बताया कि जब नाबालिग पीड़िता से इस मामले में बात की तो उसने बताया कि पास के गांव के ही रहने वाले युवक ने उसकी साथ जबरदस्ती की थी. साथ ही कहा था कि किसी को कुछ बताया तो वो उसे जान से मार देगा. इसके बाद पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया. आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 61 (1) व पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(j)/6 के तहत मामला पंजीकृत किया गया.