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नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म, गर्भवती होने पर हुआ खुलासा, पुलिस ने आरोपी को किया अरेस्ट

चमोली जिले में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 23, 2026 at 5:39 PM IST

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चमोली: उत्तराखंड के चमोली जिले से बड़ी खबर सामने आई है. एक युवक पर नाबालिग लड़की से रेप का आरोप है. लेकिन उस व्यक्ति की करतूत जब सामने आई, जब नाबालिग लड़की गर्भवती हुई. जांच में नाबालिग लड़की 26 सप्ताह की गर्भवती निकली. इसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उस कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जिला जेल पुरसाड़ी भेज दिया गया.

पुलिस के अनुसार 22 जुलाई को एक व्यक्ति ने थराली थाने में तहरीर दी थी. उस व्यक्ति ने अपनी तहरीर में बताया कि उनकी नाबालिग बेटी को बीते कुछ समय से पेट में दर्द की शिकायत थी. इसीलिए वो बेटी को डॉक्टर के पास लेकर गए. डॉक्टर ने जब अल्ट्रासाउंड व अन्य जांच की तो पता चला कि उनका नाबालिग बेटी 26 सप्ताह की गर्भवती है. इसके बाद उन्होंने पुलिस में मामले की शिकायत की.

पुलिस ने बताया कि जब नाबालिग पीड़िता से इस मामले में बात की तो उसने बताया कि पास के गांव के ही रहने वाले युवक ने उसकी साथ जबरदस्ती की थी. साथ ही कहा था कि किसी को कुछ बताया तो वो उसे जान से मार देगा. इसके बाद पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया. आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 61 (1) व पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(j)/6 के तहत मामला पंजीकृत किया गया.

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक चमोली सुरजीत सिंह पंवार ने तत्काल आरोपी की गिरफ्तारी के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि नाबालिगों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी स्वीकार नहीं की जाएगी. ऐसे मामलों में त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना जारी है. सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है.

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नाबालिग लड़की से रेप चमोली
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