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₹18.65 लाख की साइबर ठगी मामला, चमोली पुलिस के हाथ आया आरोप, जानिए कैसे लोगों को फंसाता था अपने जाल

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी. ( ETV Bharat )

चमोली: शेयर मार्केट में कम समय में भारी मुनाफा कमाने का लालच देकर लाखों रुपये की साइबर ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ चमोली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने 18.65 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में संलिप्त एक शातिर आरोपी को राजस्थान की टोंक जिला जेल से वारंट-B पर तलब कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा रिमांड पर भेज दिया गया है.

'दौलत कैपिटल' के नाम पर रची थी ठगी की साजिश: कोतवाली कर्णप्रयाग में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) और 61(2) के तहत दर्ज मुकदमे की विवेचना में सामने आया कि साइबर अपराधियों ने पीड़ित को 'दौलत कैपिटल' के नाम पर शेयर मार्केट ट्रेडिंग में मोटे मुनाफे का झांसा दिया था. आरोपियों ने निवेश के नाम पर पीड़ित से अलग-अलग माध्यमों से कुल 18,65,000 रुपये ट्रांसफर करवा लिए थे.