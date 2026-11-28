₹18.65 लाख की साइबर ठगी मामला, चमोली पुलिस के हाथ आया आरोप, जानिए कैसे लोगों को फंसाता था अपने जाल
आरोपी ने पीड़ित को शेयर मार्केट में कम समय में भारी मुनाफा कमाने का लालच दिया था. इसी तरह आरोपी ने 18 लाख रुपए ठगे.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 28, 2026 at 10:05 PM IST
चमोली: शेयर मार्केट में कम समय में भारी मुनाफा कमाने का लालच देकर लाखों रुपये की साइबर ठगी करने वाले गिरोह के खिलाफ चमोली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने 18.65 लाख रुपये की धोखाधड़ी के मामले में संलिप्त एक शातिर आरोपी को राजस्थान की टोंक जिला जेल से वारंट-B पर तलब कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा रिमांड पर भेज दिया गया है.
'दौलत कैपिटल' के नाम पर रची थी ठगी की साजिश: कोतवाली कर्णप्रयाग में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4) और 61(2) के तहत दर्ज मुकदमे की विवेचना में सामने आया कि साइबर अपराधियों ने पीड़ित को 'दौलत कैपिटल' के नाम पर शेयर मार्केट ट्रेडिंग में मोटे मुनाफे का झांसा दिया था. आरोपियों ने निवेश के नाम पर पीड़ित से अलग-अलग माध्यमों से कुल 18,65,000 रुपये ट्रांसफर करवा लिए थे.
राजस्थान के टोंक से जुड़ा ठगी का नेटवर्क: पुलिस जांच में राजस्थान के टोंक जनपद (हाल निवासी न्यू कृष्णा कॉलोनी, पीली तलाई; मूल निवासी सूर्य लालपुरा, थाना मेंहदवास) निवासी आशीष मीणा उर्फ लक्की की संलिप्तता उजागर हुई. आरोप है कि आशीष ने ही पीड़ित को फोन कर ट्रेडिंग का लालच दिया और शुरुआती निवेश की रकम ट्रांसफर करवाई थी. आशीष मीणा को अगस्त 2026 में राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार किया था और वह जिला कारागार टोंक में बंद था. चमोली पुलिस ने पुख्ता साक्ष्य जुटाकर न्यायालय से वारंट-B प्राप्त किया और उसे चमोली लाकर अदालत के समक्ष पेश किया.
खातों में होल्ड कराई गई रकम, एक अन्य आरोपी भी चिह्नित: इस मामले में अब तक कुल दो आरोपियों की संलिप्तता सामने आ चुकी है, जिनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. इसके साथ ही पुलिस ने एमआरएम (MRM) पोर्टल के माध्यम से संदिग्ध बैंक खातों में मौजूद धनराशि को होल्ड करवा दिया है, जिससे पीड़ित को उसकी ठगी गई रकम वापस मिलने की उम्मीद जगी है.
इस टीम ने किया मामले का खुलासा: पुलिस अधीक्षक चमोली अमित श्रीवास्तव के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कर्णप्रयाग त्रिवेंद्र राणा के पर्यवेक्षण में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया. मामले के खुलासे में कोतवाली कर्णप्रयाग के प्रभारी निरीक्षक विनोद प्रसाद थपलियाल के नेतृत्व में विवेचना अधिकारी उपनिरीक्षक दिनेश सिंह पंवार और महिला कांस्टेबल नितिका की अहम भूमिका रही.
पुलिस की आमजन से अपील: चमोली पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे कम समय में अधिक मुनाफे के लालच में न आएं. किसी भी अनजान कॉल, मैसेज या सोशल मीडिया लिंक के माध्यम से बिना पूर्ण सत्यापन के किसी भी खाते में धनराशि ट्रांसफर न करें.
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