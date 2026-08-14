पीपलकोटी टनल में गले-गले तक पानी, जवानों के हौसले बुलंद, रेसक्यू ऑपरेशन जारी
पीपलकोटी में टीएचडीसी की टनल में बीती शाम धंसाव के साथ पानी का रिसाव हो गया. जिससे पूरी टनल में पानी भर गया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 14, 2026 at 12:57 PM IST
चमोली: विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना की मायापुर टनल में हुआ हादसा बेहद भयावह था. देखते ही देखते टनल में मलबे के साथ पानी का तेज सैलाब घुस गया. जिसके बाद अंदर काम कर रहे 22 श्रमिक फंस गए. हादसे के बाद शुरू हुए रेस्क्यू अभियान में अब तक 19 लोगों को बाहर निकाला जा चुका है, जबकि प्रशासन ने सात लोगों की मौत की पुष्टि की है. तीन लोग अभी भी लापता हैं. ऐसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका बनी हुई है.
टनल के अंदर करीब पांच फीट तक पानी भरा होने के बावजूद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान लगातार राहत एवं बचाव अभियान में जुटे हैं. पानी और मलबे के बीच लापता श्रमिकों की तलाश करना जवानों के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है. इसके बावजूद जवान अपनी जान जोखिम में डालकर टनल के भीतर लगातार सर्च अभियान चला रहे हैं.
पीपलकोटी स्थित THDC टनल के भीतर मलबा एवं पानी आने की घटना के बाद से ही जिलाधिकारी गौरव कुमार एवं पुलिस अधीक्षक चमोली सुरजीत सिंह पंवार घटनास्थल पर मौजूद रहकर राहत एवं बचाव कार्यों की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं।— Chamoli Police Uttarakhand (@chamolipolice) August 13, 2026
रेस्क्यू टीमों द्वारा युद्धस्तर पर बचाव अभियान संचालित किया जा रहा pic.twitter.com/FpBCOp8G9F
हादसे के बाद टनल के अंदर का मंजर बेहद डरावना बना हुआ है. पानी का तेज बहाव और जगह-जगह जमा मलबा रेस्क्यू अभियान में मुश्किलें पैदा कर रहा है. इसके बावजूद बचाव दल दिन-रात एक कर लापता तीन श्रमिकों की तलाश में जुटे हुए हैं.
चमोली के पीपलकोटी (मायापुर) में हुई घटना के बाद राहत और बचाव कार्य की जानकारी देते पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार pic.twitter.com/D4SOV7PSMC— Chamoli Police Uttarakhand (@chamolipolice) August 13, 2026
हादसे में घायल 14 लोगों का जिला अस्पताल गोपेश्वर में उपचार चल रहा है. वहीं, राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है. टनल के अंदर से सामने आ रही तस्वीरें हादसे की भयावहता और रेस्क्यू टीम के जवानों के बुलंद हौसले को बयां कर रही हैं.
LIVE: पीपलकोटी, चमोली में आपदा प्रभावित टनल का स्थलीय निरीक्षण https://t.co/pKqxzynGx9— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 14, 2026
विष्णुगाड़ जल विद्युत परियोजना की टनल में हुए इस हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है. स्थानीय लोगों में हादसे को लेकर गहरा आक्रोश और चिंता भी है. अब सभी की निगाहें टनल के अंदर फंसे तीन लापता श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए चलाए जा रहे रेस्क्यू अभियान पर टिकी हैं.
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