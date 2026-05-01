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बैसाख पूर्णिमा पर खुले लाटू देवता के कपाट, सांस्कृतिक महोत्सव का भव्य आयोजन

कपाट खुलने के साथ ही पहली बार आयोजित दो दिवसीय लाटू देवता जागृति पर्यटन एवं सांस्कृतिक महोत्सव का भी रंगारंग शुभारंभ हुआ.

CHAMOLI LATU DEVTA DHAM
बैसाख पूर्णिमा पर खुले लाटू देवता के कपाट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 1, 2026 at 6:22 PM IST

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Updated : May 1, 2026 at 6:50 PM IST

3 Min Read
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चमोली : बैसाख पूर्णिमा के पावन अवसर पर वांण स्थित लाटू देवता धाम के कपाट शुक्रवार को विधि-विधान के साथ श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं. भगवान नंदा देवी के मुंहबोले भाई माने जाने वाले लाटू देवता के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे. श्रद्धालुओं ने पूजा-अर्चना कर मनौतियां मांगीं.

हर वर्ष की तरह इस बार भी बैसाख पूर्णिमा पर दोपहर 2:10 बजे कपाट आगामी छह माह के लिए खोल दिए गए. सुबह से ही पूजा-अर्चना और विशेष अनुष्ठान शुरू हो गए थे. मंदिर परिसर में पारंपरिक झोड़ा नृत्य के साथ देवी-देवताओं के पश्वा अवतरित हुए. जिन्होंने श्रद्धालुओं को जौ, चावल और प्रसाद देकर आशीर्वाद दिया.

इस दौरान मंदिर के पुजारी ने परंपरा के अनुसार आंखों और मुंह पर कपड़ा बांधकर गर्भगृह के कपाट खोले और पूजा-अर्चना संपन्न की. बाद में गर्भगृह को बंद कर दिया गया, जबकि बाहरी कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन हेतु खोल दिए गए.

बैसाख पूर्णिमा पर खुले लाटू देवता के कपाट (ETV Bharat)

क्या है मान्यता: धार्मिक मान्यताओं के तहत लाटू देवता, मां नंदा राजराजेश्वरी के धर्म भाई माने जाते हैं. मां नंदा की 12 साल में आयोजित होने वाली 'नंदा राजजात यात्रा' में लाटू देवता वाण गांव से आगे निर्जन पड़ावों में मां नंदा की अगुवाई करते हैं.इसके अलावा हर साल आयोजित होने वाले 'नंदा लोकजात यात्रा' के दौरान भी लाटू देवता का निशान वैदनी कुंड तक मां नंदा के आगे-आगे चलता है. लाटू देवता मां नंदा को अतिप्रिय होने के चलते ग्रामीण लाटू देवता की हर साल विशेष पूजा करते हैं.

पहली बार शुरू हुआ सांस्कृतिक महोत्सव: कपाट खुलने के साथ ही पहली बार आयोजित दो दिवसीय लाटू देवता जागृति पर्यटन एवं सांस्कृतिक महोत्सव का भी रंगारंग शुभारंभ हुआ.

थराली विधायक भूपाल राम टम्टा ने किया शुभारंभ: कार्यक्रम का शुभारंभ थराली विधायक भूपाल राम टम्टा ने किया. उन्होंने कहा इस तरह के आयोजन से स्थानीय लोक संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन को नई दिशा मिलेगी. कार्यक्रम में अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी आयोजन की सराहना करते हुए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया.


लोक संस्कृति की झलक: महोत्सव के दौरान महिला मंगल दलों ने झोड़ा, चांचरी और अन्य पारंपरिक लोक नृत्यों की प्रस्तुति देकर समां बांध दिया. पूरे क्षेत्र में भक्तिभाव और उत्सव का माहौल देखने को मिला. स्थानीय मेला समिति और जनप्रतिनिधियों ने अतिथियों का स्वागत करते हुए आयोजन को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई.

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Last Updated : May 1, 2026 at 6:50 PM IST

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