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चमोली जोशीमठ हेलीकॉप्टर क्रैश: रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, अलर्ट पर अस्पताल, जानिए क्या हैं तैयारियां

उत्तराखंड आपदा प्रबंधन विभाग ( ETV Bharat )

देहरादून: चमोली जोशीमठ हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद जिला प्रशासन के साथ ही राज्य सरकार भी एक्शन में आ गई है. सीएम धामी ने तुरंत मामले का संज्ञान लिया है. सीएम धामी ने संबंधित अधिकारियों को युद्धस्तर पर राहत एवं बचाव कार्य संचालित करने तथा सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. जिसके बाद एसडीआरएफ, सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, पुलिस एवं जिला प्रशासन की टीमें घटनास्थल के लिए रवाना कर दी गई हैं. घटनास्थल पर पहुंचने और हेलीकॉप्टर में सवार यात्रियों की तलाश के लिए जमीनी एवं हवाई स्तर पर सघन अभियान चलाया जा रहा है.

वहीं, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास मंत्री मदन कौशिक ने भी घटना की जानकारी ली है. उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं. उन्होंने घटना की गंभीरता को देखते हुए सभी संबंधित विभाग एवं बचाव एजेंसियों को पूरी तत्परता और आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा यात्रियों की सुरक्षा एवं उन्हें शीघ्र सहायता उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. शासन एवं प्रशासन स्तर पर अभियान की लगातार समीक्षा की जा रही है.