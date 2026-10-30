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जम्मू कश्मीर में उत्तराखंड के जवान का निधन, पीछे छोड़ गए भरा पूरा परिवार

विश्वनाथ प्रताप सिंह गड़िया का निधन ( फोटो सोर्स- Family Members )

चमोली: चमोली के नायक सूबेदार विश्वनाथ प्रताप सिंह गड़िया पंचतत्व में विलीन हो गए हैं. हरिद्वार में उनका अंतिम संस्कार किया गया. वे भारतीय सेना की 11 गढ़वाल राइफल्स में नायक सूबेदार के पद पर तैनात थे. जिनका जम्मू कश्मीर में हृदय गति रुकने के कारण निधन हो गया था. उनके निधन से 7 साल की बेटी और 4 साल के बेटे के सिर से पिता का साया उठ गया है.

हार्ट अटैक से हुआ था निधन: जानकारी के मुताबिक, चमोली के हरमल गांव निवासी भारतीय सेना की 11 गढ़वाल राइफल्स के नायक सूबेदार विश्वनाथ प्रताप सिंह गड़िया जम्मू-कश्मीर के उरी सेक्टर में तैनात थे. जहां बीती 28 अक्टूबर को बारामूला में हार्ट अटैक आने से उनका निधन हो गया. उनके निधन की खबर से पैतृक गांव हरमल समेत पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है. 24 सालों तक भारतीय सेना में सेवाएं देकर देश की रक्षा करने वाले जवान के असामयिक निधन से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.