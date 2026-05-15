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चमोली भाजपा में बढ़ी अंदरूनी खींचतान, दिशा बैठक से विधायकों ने बनाई दूरी, जानिये वजह

दिशा समिति की बैठक में कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल और थराली विधायक भूपाल राम टम्टा मौजूद नहीं रहे.

CHAMOLI BJP FACTIONALISM
चमोली दिशा समिति बैठक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 15, 2026 at 5:35 PM IST

2 Min Read
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थराली: चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर में शुक्रवार को आयोजित दिशा समिति की बैठक भाजपा की अंदरूनी खींचतान और गुटबाजी की चर्चाओं के केंद्र में आ गई. गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी की अध्यक्षता में आयोजित इस महत्वपूर्ण बैठक में भाजपा के नेता सहित दो विधायक शामिल नहीं हुये. ये लोग गेस्ट हाउस में बैठकर ही गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी का इंतजार करते रहे.

जानकारी के अनुसार, केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा के लिए आयोजित दिशा समिति की बैठक में कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल और थराली विधायक भूपाल राम टम्टा मौजूद नहीं रहे. खास बात यह रही कि दोनों विधायक बैठक स्थल से कुछ दूरी पर स्थित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में मौजूद थे, लेकिन ये दोनों नेता बैठक में शामिल नहीं हुए.

बताया जा रहा है कि गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी तय समय से काफी देर से गोपेश्वर पहुंचे. इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष, दोनों विधायक और कई पार्टी कार्यकर्ता पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में उनके इंतजार में बैठे रहे. सांसद उसी मार्ग से होकर सीधे जिला सभागार पहुंचे, लेकिन उन्होंने वहां मौजूद विधायकों, जिलाध्यक्ष और कार्यकर्ताओं से मुलाकात नहीं की. इसी घटनाक्रम को विधायकों की नाराजगी की मुख्य वजह माना जा रहा है. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बदरीनाथ उपचुनाव के दौरान जो असंतोष भाजपा के भीतर पनपा था, वह अब खुलकर सामने आने लगा है.

गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी की संगठन और स्थानीय कार्यकर्ताओं के बीच सीमित पकड़ को लेकर भी लंबे समय से चर्चाएं चलती रही हैं. वहीं कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र भंडारी को बलूनी का करीबी माना जाता है. जिससे पार्टी के भीतर समीकरण लगातार बदलते दिखाई दे रहे हैं.

बैठक में मौजूद बदरीनाथ विधायक लखपत बुटोला ने पूरे घटनाक्रम को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. उन्होंने कहा जनता के विकास कार्यों और योजनाओं की समीक्षा के लिए आयोजित महत्वपूर्ण बैठक भाजपा की गुटबाजी और अंदरूनी खींचतान की भेंट चढ़ गई. उन्होंने कहा जनप्रतिनिधियों द्वारा ऐसी बैठकों से दूरी बनाना जिले के विकास कार्यों को प्रभावित करने वाला कदम है.
इस घटनाक्रम के बाद चमोली भाजपा में बढ़ते असंतोष और गुटबाजी को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं.

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