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चमोली के देवाल हरमल में लैंडस्लाइड, अलग-थलग पड़ा गांव, बढ़ी परेशानियां

चमोली: पहाड़ों में बरसात के दौरान सड़क और पैदल रास्तों का टूटना ग्रामीणों के लिए बड़ी मुसीबत बन जाता है. देवाल विकासखंड के दूरस्थ हरमल गांव की स्थिति भी इन दिनों ऐसी ही है. गांव को जोड़ने वाला मोटर मार्ग पहले से बंद है. अब भूस्खलन की चपेट में आने से पैदल रास्ता भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है. ऐसे में ग्रामीणों की आवाजाही मुश्किल हो गई है.

हरमल गांव के पास भूस्खलन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है. वीडियो में गांव को जोड़ने वाला पैदल रास्ता मलबे और भूस्खलन की चपेट में आने के बाद पूरी तरह टूटा नजर आ रहा है. ग्रामीणों के अनुसार, गांव को जोड़ने वाला मोटर मार्ग भी पिछले कई दिनों से बंद पड़ा है. ऐसे में लोगों को जरूरी सामान लाने और अन्य कार्यों के लिए भी परेशानी उठानी पड़ रही है.

सुयालकोट के पास बंद है देवाल-खेता मोटर मार्ग: क्षेत्र पंचायत सदस्य चोटिंग रमेश गढ़िया ने बताया कि सुयालकोट के समीप पहाड़ी से भूस्खलन होने के कारण देवाल-खेता मोटर मार्ग पर वाहनों की आवाजाही बंद है. फिलहाल लोग वैकल्पिक रास्ते से पैदल आवाजाही कर रहे थे, लेकिन हरमल गांव के समीप पैदल रास्ता भी भूस्खलन की चपेट में आ गया है. इससे गांव को जोड़ने वाला संपर्क मार्ग पूरी तरह प्रभावित हो गया है. उन्होंने बताया बरसात के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में ग्रामीण पहले से ही कठिन और जोखिम भरे रास्तों से आवाजाही करने को मजबूर रहते हैं. ऐसे में पैदल रास्ता भी टूट जाने से ग्रामीणों की मुश्किल और बढ़ गई है. संपर्क मार्ग बाधित होने से खाद्य सामग्री की आपूर्ति प्रभावित होने के साथ ही विद्युत आपूर्ति को लेकर भी ग्रामीणों की चिंता बढ़ गई है.