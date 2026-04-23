ETV Bharat / state

ग्रामोत्थान परियोजना से बदली सुशीला देवी की किस्मत, मजबूत हुई आर्थिकी, परिवार को मिला संबल

सुशीला देवी, जो पहले केवल घरेलू कार्यों तक सीमित थीं, आज “जय माँ भगवती” स्वयं सहायता समूह से जुड़कर हैंडलूम उद्यम चला रही हैं.

Enter here.. SUSHILA DEVI REAP PROJECT
चमोली ग्रामोत्थान परियोजना (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 23, 2026 at 3:43 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चमोली: ग्रामोत्थान यानी REAP परियोजना स्थानीय हस्तशिल्पियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है. इस परियोजना के तहत प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और आर्थिक सहयोग के जरिए ग्रामीण कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है. ग्रामोत्थान (REAP) परियोजना के अंतर्गत हस्तशिल्पियों को न केवल अपने पारंपरिक कौशल को निखारने का अवसर मिल रहा है, बल्कि उन्हें उद्यम स्थापित करने, उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने और बाजार से जोड़ने में भी मदद दी जा रही है. इससे हस्तशिल्प आधारित आजीविका को बढ़ावा मिल रहा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है.

इस पहल का एक सफल उदाहरण छिनका गांव की निवासी सुशीला देवी हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD) सहायतित ग्रामोत्थान परियोजना के माध्यम से आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है.

सुशीला देवी, जो पहले केवल घरेलू कार्यों तक सीमित थीं, आज “जय माँ भगवती” स्वयं सहायता समूह से जुड़कर हैंडलूम उद्यम चला रही हैं. वे भोटिया जनजाति ग्राम संगठन और “बिरही गंगा” क्लस्टर के अंतर्गत सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं. उन्होंने 15 फरवरी 2026 को अपने उद्यम की शुरुआत की. जिसमें उन्हें परियोजना से ₹75,000 की सहायता मिली और ₹1.5 लाख का CCL ऋण लेकर उन्होंने अपने काम का विस्तार किया.

वर्तमान में सुशीला देवी कोट, शॉल, मफलर और पंखी जैसे पारंपरिक उत्पाद तैयार कर रही हैं, जिन्हें बाजार में अच्छी मांग मिल रही है. इस उद्यम से उन्हें प्रतिमाह लगभग ₹9,000 की आय हो रही है. जिससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है.

सुशीला देवी पहले केवल घर के काम तक ही सीमित थी, लेकिन ग्रामोत्थान परियोजना से जुड़ने के बाद मुझे अपने हुनर को पहचानने और आगे बढ़ाने का अवसर मिला. आज वे अपने हाथों से बनाए उत्पादों को बेचकर आय अर्जित कर रही हैं. साथ ही वे परिवार को आर्थिक सहयोग दे पा रही हैं. ग्रामोत्थान (REAP) परियोजना के जरिए सुशीला देवी जैसी महिलाएं न सिर्फ आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि अन्य ग्रामीण महिलाओं के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन रही हैं.

पढे़ं- बीस सूत्रीय कार्यक्रम में चंपावत जनपद फिर अव्वल, 6 महीने से प्रथम स्थान पर है काबिज

TAGGED:

चमोली ग्रामोत्थान परियोजना
चमोली छिनका गांव सुशीला देवी
सुशीला देवी REAP परियोजना
CHAMOLI RURAL DEVELOPMENT PROJECT
SUSHILA DEVI REAP PROJECT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.