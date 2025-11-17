ETV Bharat / state

झारखंड सरकार द्वारा व्यवसायियों के भुगतान में हो रही देरी से चैंबर नाराज, की जल्द भुगतान की मांग

रांची: राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं को जमीन पर उतारने वाले संवेदकों ने बकाया भुगतान नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए अविलंब भुगतान की मांग की है. सोमवार को फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रा उप समिति की बैठक हुई. जिसमें उपस्थित सदस्यों ने बताया कि राज्य के महत्वपूर्ण विभागों जैसे पीएचईडी, ग्रामीण कार्य विभाग, जुडको आदि में कार्यरत संवेदकों का भुगतान पिछले डेढ़ वर्षों से लंबित है, जिस कारण संवेदक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं.

बैठक में शामिल संवेदकों ने कहा कि जिन कार्यों को पूर्ण कर लिया गया है, उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट भी रिफंड नहीं किया जा रहा है. बैठक में यह भी चर्चा हुआ कि ग्रामीण कार्य विभाग में लगभग 12 हजार करोड़ रुपए के नये टेंडर निकाले जा चुके हैं, जबकि सरकार पर अभी भी 5 हजार करोड़ रुपए की पुरानी देनदारियां लंबित हैं. ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि लंबित भुगतानों के लिए अनुपूरक बजट में विशेष प्रावधान किया जाए. नॉन-पेमेंट जैसी परिस्थितियों के कारण राज्य से कॉन्ट्रैक्टर्स का पलायन होना बेहद चिंताजनक है.



सरकार के विभागीय सचिव के समक्ष चैंबर रखेगा मांग

संवेदकों की चिंताओं को वास्तविक बताते हुए चैंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने आश्वस्त किया कि वे शीघ्र ही विभागीय सचिव से मिलकर इस मामले में आवश्यक पहल करेंगे. उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ लाखों कामगार और उनके परिवार भी जुड़े होते हैं. यदि वे राज्य से पलायन करते हैं तो चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर गंभीर असर पड़ेगा. झारखंड चैंबर इस मुद्दे पर निर्णायक भूमिका निभाएगा.

उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की स्थापना को 25 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. ऐसे में अब राज्य के बजट का आकार भी बढ़ाया जाना चाहिए. वर्तमान में राज्य का बजट केवल 1.5 लाख करोड़ रुपये हैं, जबकि इसे 3 लाख करोड़ रुपये तक ले जाने की आवश्यकता है.

लंबित भुगतानों से कार्य होते हैं प्रभावित: रवि राज अग्रवाल