झारखंड सरकार द्वारा व्यवसायियों के भुगतान में हो रही देरी से चैंबर नाराज, की जल्द भुगतान की मांग

झारखंड सरकार द्वारा व्यवसायियों के भुगतान में हो रही देरी के लिए चैंबर नाराज है. जल्द ही संवेदकों के भुगतान की बात कही.
Published : November 17, 2025 at 5:40 PM IST
रांची: राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं को जमीन पर उतारने वाले संवेदकों ने बकाया भुगतान नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए अविलंब भुगतान की मांग की है. सोमवार को फेडरेशन ऑफ झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रा उप समिति की बैठक हुई. जिसमें उपस्थित सदस्यों ने बताया कि राज्य के महत्वपूर्ण विभागों जैसे पीएचईडी, ग्रामीण कार्य विभाग, जुडको आदि में कार्यरत संवेदकों का भुगतान पिछले डेढ़ वर्षों से लंबित है, जिस कारण संवेदक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं.
बैठक में शामिल संवेदकों ने कहा कि जिन कार्यों को पूर्ण कर लिया गया है, उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट भी रिफंड नहीं किया जा रहा है. बैठक में यह भी चर्चा हुआ कि ग्रामीण कार्य विभाग में लगभग 12 हजार करोड़ रुपए के नये टेंडर निकाले जा चुके हैं, जबकि सरकार पर अभी भी 5 हजार करोड़ रुपए की पुरानी देनदारियां लंबित हैं. ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि लंबित भुगतानों के लिए अनुपूरक बजट में विशेष प्रावधान किया जाए. नॉन-पेमेंट जैसी परिस्थितियों के कारण राज्य से कॉन्ट्रैक्टर्स का पलायन होना बेहद चिंताजनक है.
सरकार के विभागीय सचिव के समक्ष चैंबर रखेगा मांग
संवेदकों की चिंताओं को वास्तविक बताते हुए चैंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने आश्वस्त किया कि वे शीघ्र ही विभागीय सचिव से मिलकर इस मामले में आवश्यक पहल करेंगे. उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ लाखों कामगार और उनके परिवार भी जुड़े होते हैं. यदि वे राज्य से पलायन करते हैं तो चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर गंभीर असर पड़ेगा. झारखंड चैंबर इस मुद्दे पर निर्णायक भूमिका निभाएगा.
उन्होंने यह भी कहा कि राज्य की स्थापना को 25 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं. ऐसे में अब राज्य के बजट का आकार भी बढ़ाया जाना चाहिए. वर्तमान में राज्य का बजट केवल 1.5 लाख करोड़ रुपये हैं, जबकि इसे 3 लाख करोड़ रुपये तक ले जाने की आवश्यकता है.
लंबित भुगतानों से कार्य होते हैं प्रभावित: रवि राज अग्रवाल
बैठक में जियाडा के प्रावधानों से औद्योगिक विकास में आने वाली बाधाओं पर भी चर्चा हुई. कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रा उप समिति के चेयरमैन रवि राज अग्रवाल ने कहा कि राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में संवेदक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. लगातार लंबित भुगतानों के कारण उनकी कार्य क्षमता प्रभावित हो रही है. यदि समय पर भुगतान और सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड नहीं होगा तो बड़े पैमाने पर परियोजनाएं बाधित होंगी और राज्य के विकास की गति धीमी पड़ेगी.
रवि राज अग्रवाल ने कहा कि वे सरकार से आग्रह करते हैं कि इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता पर लेते हुए शीघ्र समाधान किया जाए. बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इन मामलों के समाधान के लिए झारखंड चैंबर और बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा संयुक्त पहल की जाएगी. बैठक में चैंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, उप समिति चेयरमैन रवि राज अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष किशोर मंत्री, सदस्य अशोक प्रधान, अजय सिंह, मुकेश सिंह, गुरदीप सिंह समेत कई संवेदक उपस्थित थे.
