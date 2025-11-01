ETV Bharat / state

पौड़ी में इगास पर्व की तैयारियां, सांसद और मंत्री होंगे शामिल, व्यापार सभा करेगा 'माननीयों' का बहिष्कार

पौड़ी गढ़वाल: उत्तराखंड में आज लोक पर्व इगास-बग्वाल (बूढ़ी दिवाली) धूमधाम से मनाई जा रही है. परंपरागत रीति-रिवाजों और लोकगीतों की गूंज से पर्वतीय इलाकों में उत्सव का माहौल है. इसी क्रम में पौड़ी में भी इगास कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है. वहीं पौड़ी के रामलीला मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत सहित कई भाजपा पदाधिकारी शामिल होंगे.

देवभूमि उत्तराखंड के लोक पर्व इगास-बग्वाल (बूढ़ी दिवाली) को इस बार पौड़ी नगर में विशेष रूप से मनाने की तैयारी की जा रही है. भाजपा संगठन ने निर्णय लिया है कि इस वर्ष पौड़ी के रामलीला मैदान में पारंपरिक रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ इगास पर्व को धूमधाम से मनाया जाएगा. आयोजन में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. हालांकि, कार्यक्रम से पहले स्थानीय व्यापारियों ने नेताओं के प्रति असंतोष जाहिर किया है.

व्यापार सभा पौड़ी ने ऐलान किया है कि वे इस आयोजन में आने वाले नेताओं का बहिष्कार करेंगे. व्यापार सभा पदाधिकारियों का कहना है कि उनका विरोध इगास पर्व से नहीं, बल्कि उन नेताओं से है जिन्होंने वर्षों से पौड़ी की उपेक्षा की है. व्यापारियों ने कहा कि पौड़ी मंडल मुख्यालय होने के बावजूद यहां आज भी मंडलीय अधिकारी बैठने को तैयार नहीं हैं. विकास योजनाएं ठप हैं और रोजगार के अवसर न के बराबर हैं. ऐसे में हम उन नेताओं का समर्थन कैसे करें, जो केवल पर्व के मौकों पर दिखाई देते हैं.

व्यापार सभा के सचिव देवेंद्र रावत ने कहा कि पौड़ी जैसे ऐतिहासिक नगर को लगातार उपेक्षित किया जा रहा है. शहर में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा नहीं मिल रहा है, जिससे व्यापार प्रभावित हो रहा है. उन्होंने कहा कि मंडल मुख्यालय होने के बावजूद अधिकारी पौड़ी में नियमित रूप से नहीं बैठते, जिसके कारण जनता को हर छोटे काम के लिए परेशानी उठानी पड़ती है. उन्होंने यह भी कहा कि पौड़ी में बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण लोग मैदानी क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे हैं. इससे नगर की आबादी घट रही है और व्यापारियों के व्यवसाय पर सीधा असर पड़ रहा है. आज स्थिति यह है कि बाजारों में ग्राहक कम हो गए हैं और व्यापारियों की रोजी-रोटी पर संकट मंडरा रहा है.