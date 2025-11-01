ETV Bharat / state

पौड़ी में इगास पर्व की तैयारियां, सांसद और मंत्री होंगे शामिल, व्यापार सभा करेगा 'माननीयों' का बहिष्कार

पौड़ी में इगास कार्यक्रम में शामिल होने वाले सांसद और मंत्री का व्यापार सभा बहिष्कार करेगा.

Igas festival in Pauri
इगास कार्यक्रम में शामिल होने वाले सांसद और मंत्री का व्यापार सभा बहिष्कार करेगी (PHOTO-ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 1, 2025 at 4:01 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पौड़ी गढ़वाल: उत्तराखंड में आज लोक पर्व इगास-बग्वाल (बूढ़ी दिवाली) धूमधाम से मनाई जा रही है. परंपरागत रीति-रिवाजों और लोकगीतों की गूंज से पर्वतीय इलाकों में उत्सव का माहौल है. इसी क्रम में पौड़ी में भी इगास कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है. वहीं पौड़ी के रामलीला मैदान में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत सहित कई भाजपा पदाधिकारी शामिल होंगे.

देवभूमि उत्तराखंड के लोक पर्व इगास-बग्वाल (बूढ़ी दिवाली) को इस बार पौड़ी नगर में विशेष रूप से मनाने की तैयारी की जा रही है. भाजपा संगठन ने निर्णय लिया है कि इस वर्ष पौड़ी के रामलीला मैदान में पारंपरिक रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ इगास पर्व को धूमधाम से मनाया जाएगा. आयोजन में गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी और कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे. हालांकि, कार्यक्रम से पहले स्थानीय व्यापारियों ने नेताओं के प्रति असंतोष जाहिर किया है.

व्यापार सभा पौड़ी ने ऐलान किया है कि वे इस आयोजन में आने वाले नेताओं का बहिष्कार करेंगे. व्यापार सभा पदाधिकारियों का कहना है कि उनका विरोध इगास पर्व से नहीं, बल्कि उन नेताओं से है जिन्होंने वर्षों से पौड़ी की उपेक्षा की है. व्यापारियों ने कहा कि पौड़ी मंडल मुख्यालय होने के बावजूद यहां आज भी मंडलीय अधिकारी बैठने को तैयार नहीं हैं. विकास योजनाएं ठप हैं और रोजगार के अवसर न के बराबर हैं. ऐसे में हम उन नेताओं का समर्थन कैसे करें, जो केवल पर्व के मौकों पर दिखाई देते हैं.

व्यापार सभा के सचिव देवेंद्र रावत ने कहा कि पौड़ी जैसे ऐतिहासिक नगर को लगातार उपेक्षित किया जा रहा है. शहर में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा नहीं मिल रहा है, जिससे व्यापार प्रभावित हो रहा है. उन्होंने कहा कि मंडल मुख्यालय होने के बावजूद अधिकारी पौड़ी में नियमित रूप से नहीं बैठते, जिसके कारण जनता को हर छोटे काम के लिए परेशानी उठानी पड़ती है. उन्होंने यह भी कहा कि पौड़ी में बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण लोग मैदानी क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे हैं. इससे नगर की आबादी घट रही है और व्यापारियों के व्यवसाय पर सीधा असर पड़ रहा है. आज स्थिति यह है कि बाजारों में ग्राहक कम हो गए हैं और व्यापारियों की रोजी-रोटी पर संकट मंडरा रहा है.

रावत ने कहा, इसी असंतोष को लेकर कुछ व्यापारियों ने सोशल मीडिया पर सांसद अनिल बलूनी और मंत्री धन सिंह रावत के बहिष्कार की अपील करते हुए पोस्टर भी जारी किए हैं. पोस्टरों में यह संदेश दिया गया है कि नगर की समस्याओं की अनदेखी करने वाले जनप्रतिनिधियों को लोक पर्व के मंच पर सम्मान देना उचित नहीं है.

दूसरी ओर, भाजपा नेताओं ने व्यापारियों की आपत्ति को अनुचित बताया है. भाजपा जिलाध्यक्ष कमल किशोर रावत ने कहा कि इगास हमारा लोक पर्व है और इसका विरोध करना गलत संदेश देता है. हमें अपनी संस्कृति, परंपराओं और लोक त्योहारों को जीवित रखने के लिए एकजुट होकर आगे आना चाहिए. उन्होंने कहा कि पर्व राजनीति से ऊपर है और इसका उद्देश्य समाज को जोड़ना और गढ़वाली संस्कृति को आगे बढ़ाना है.

भाजपा पदाधिकारियों का कहना है कि इस आयोजन से न केवल पौड़ी की सांस्कृतिक पहचान को बल मिलेगा, बल्कि स्थानीय कलाकारों और व्यापारियों को भी मंच और अवसर मिलेगा. वहीं दूसरी ओर, व्यापारी वर्ग उम्मीद कर रहा है कि इस पर्व के बहाने नगर की विकास योजनाओं, पर्यटन और बुनियादी सुविधाओं की ओर भी सरकार का ध्यान आकर्षित होगा. रामलीला मैदान में होने वाले इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है. इस कार्यक्रम में जागर सम्राट प्रीतम भरतवाण अपनी प्रस्तुति देंगे.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

पौड़ी में इगास पर्व
रामलीला मैदान में इगास कार्यक्रम
PROTEST BY PAURI TRADERS
OPPOSITION FROM MP ANIL BALUNI
IGAS FESTIVAL IN PAURI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

उत्तराखंड में 90 फीसदी स्कूल 'मुखिया' विहीन! फोर्थ क्लास से प्रिंसिपल तक के काम शिक्षकों के हवाले

रोपवे से 40 मिनट में पहुंचेंगे केदारनाथ, अभी पैदल 9 घंटे लगते हैं, पर्यावरणविदों को परियोजना पर ऐतराज

उत्तराखंड की इस एजुकेशन सिटी में कलम छोड़ हिंसा का रास्ता क्यों अपना रहे छात्र?  जानकारों से समझिये

प्राकृतिक घटनाएं न लें आपदा का रूप, कैसे कम हो नुकसान? वैज्ञानिकों से समझिये क्या करने की है जरुरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.