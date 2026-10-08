ETV Bharat / state

चंबल में डूबे भाई-बहन, 20 घंटे बाद भाई का शव मिला, बहन की तलाश जारी

टीम ने दोबारा सर्च अभियान शुरू किया ( ETV Bharat Kota )

कोटा/सवाईमाधोपुर: झरेल पुलिया के पास बालाजी मंदिर के दर्शन से पहले चंबल नदी में नहाने उतरे भाई-बहन गहरे पानी में डूब गए. बहरावंडा खुर्द निवासी गणपत सैनी (22) और उसकी बहन अंतिमा झरेल (20) बुधवार शाम बालाजी मंदिर जा रहे थे. दर्शन से पहले दोनों चंबल नदी में नहाने के लिए उतर गए. नहाने से पहले दोनों ने नदी में फोटो-वीडियो बनाए और मोबाइल किनारे रख दिया था. घटना की सूचना पर सिविल डिफेंस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. बुधवार देर शाम तक सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन अंधेरा होने के कारण ऑपरेशन रोकना पड़ा. गुरुवार सुबह से टीम ने दोबारा सर्च अभियान शुरू किया. सर्च के दौरान गणपत सैनी का शव गहरे पानी में मिला, जबकि युवती के शव की तलाश जारी है.