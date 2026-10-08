चंबल में डूबे भाई-बहन, 20 घंटे बाद भाई का शव मिला, बहन की तलाश जारी
देर रात और अंधेरा होने के कारण सिविल डिफेंस ने सर्च ऑपरेशन रोक दिया था और गुरुवार सुबह फिर से सर्च शुरू किया.
Published : October 8, 2026 at 10:47 AM IST
कोटा/सवाईमाधोपुर: झरेल पुलिया के पास बालाजी मंदिर के दर्शन से पहले चंबल नदी में नहाने उतरे भाई-बहन गहरे पानी में डूब गए. बहरावंडा खुर्द निवासी गणपत सैनी (22) और उसकी बहन अंतिमा झरेल (20) बुधवार शाम बालाजी मंदिर जा रहे थे. दर्शन से पहले दोनों चंबल नदी में नहाने के लिए उतर गए. नहाने से पहले दोनों ने नदी में फोटो-वीडियो बनाए और मोबाइल किनारे रख दिया था. घटना की सूचना पर सिविल डिफेंस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. बुधवार देर शाम तक सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन अंधेरा होने के कारण ऑपरेशन रोकना पड़ा. गुरुवार सुबह से टीम ने दोबारा सर्च अभियान शुरू किया. सर्च के दौरान गणपत सैनी का शव गहरे पानी में मिला, जबकि युवती के शव की तलाश जारी है.
किनारे पर कपड़े, बैग और चप्पलें मिली: कोटा जिले के खातौली थाना अधिकारी नंदकिशोर ने बताया कि चंबल नदी में झरेल पुलिया के पास बालाजी मंदिर के किनारे नहाते समय बहरावंडा निवासी गणपत माली और बहन अंकिता माली डूब गए हैं. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों जहां डूबे हैं, वह इलाका सवाई माधोपुर का है या कोटा जिले का. घटना की जानकारी के बाद सवाई माधोपुर की एसडीआरएफ टीम मौके पर पहुंच गई थी. हादसे की सूचना पर खातौली थाने की कैथूदा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची. वहीं बहरावंडा खुर्द चौकी पुलिस को भी सूचना दी गई. चंबल नदी के किनारे दोनों के कपड़े, बैग और चप्पलें मिली हैं.
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20 घंटे बाद गणपत सैनी का शव मिला: सिविल डिफेंस टीम के सदस्य देशराज प्रजापत ने बताया कि बुधवार शाम को सूचना के बाद टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया. देर रात और अंधेरा होने के कारण सिविल डिफेंस ने सर्च ऑपरेशन रोक दिया था और गुरुवार सुबह फिर से सर्च शुरू किया गया. रेस्क्यू के दौरान करीब 20 घंटे बाद नदी में डूबे युवक गणपत सैनी का शव गहरे पानी में मिला. शव को नदी से बाहर निकालकर पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया है. सिविल डिफेंस की टीम फिलहाल लड़की की तलाश के लिए रेस्क्यू कर रही है