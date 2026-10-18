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Chambal River Dolphin Census : तीन राज्यों के वन विभाग और देहरादून के वन्यजीव संस्थान की संयुक्त पहल

चंबल में आधुनिक तकनीक से डॉल्फिन की गणना ( Source : DFO Jyoti Dandotiya )

धौलपुर: राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में विलुप्तप्राय जलीय जीव रिवर डॉल्फिन की गणना आधुनिक तकनीक के माध्यम से शुरू कर दी गई है. इस अभियान में राजस्थान, मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के वन विभागों के कर्मचारियों के साथ भारतीय वन्यजीव संस्थान, देहरादून के विशेषज्ञों की टीम भी भाग ले रही है. डॉल्फिन की वास्तविक संख्या का पता लगाने और उनके प्राकृतिक आवास को बेहतर ढंग से समझने के उद्देश्य से शुरू किया गया यह सर्वेक्षण जलीय जीवों के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

गणना अभियान में वन विभाग के कर्मचारियों के साथ वन्यजीव विशेषज्ञ और प्रशिक्षित सदस्य शामिल हैं. अभियान से पहले चंबल नदी के तटवर्ती राज्यों के वनकर्मियों को देवरी घड़ियाल केंद्र पर वन्यजीव संस्थान, देहरादून के प्रशिक्षकों ने एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया. इसके तहत गणना की आधुनिक तकनीकों, जलीय जीवों की पहचान और सर्वेक्षण के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई.