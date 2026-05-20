बीहड़ से टूरिज्म तक; सैलानियों की पहली पसंद बना बागियों का गढ़ 'चंबल', देखिए कैसे बदल गई तस्वीर

बीहड़ से टूरिज्म तक; सैलानियों की पहली पसंद बना बागियों का गढ़ 'चंबल', देखिए कैसे बदल गई तस्वीर
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमाओं पर फैला बीहड़ अब डकैतों की पनाहगाह नहीं, बल्कि प्रकृति प्रेमियों की पसंद बन चुका है
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 20, 2026 at 8:41 PM IST
आगरा: कभी जिस चंबल की पहचान बीहड़ों में गूंजती गोलियों की आवाज़, डाकुओं के नाम से कांपते गांव और सूरज ढलते ही वीरान हो जाने वाले इलाके के रूप में होती थी. आज वही चंबल अपनी पहचान की नई इबारत लिख रहा है. वक्त ने ऐसी करवट बदली कि अब चंबल अपने शांत बहाव, खूबसूरत घाटियों, दुर्लभ वन्यजीवों और रोमांचक सफारी के लिए पहचाना जाने लगा है.
एक समय ऐसा था कि चंबल का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर बैठ जाता था, लेकिन आज ऐसा नही है. अब वहां दूर-दूर से पर्यटक प्रकृति की खूबसूरती का दीदार करने और शांति की तलाश में पहुंच रहे हैं. बीहड़ों की खौफनाक कहानियां अब इतिहास में बदल गई हैं. भय और गोलियों की तड़तड़ाहट की जगह अब वहां नाव की आनंदमय सैर, जंगल सफारी और चंबल किनारे उभरता पर्यटन नजर आ रहा है. चंबल का यह सफर 'दहशत से पर्यटन' तक की जीत की कहानी है. आइए चंबल सफारी का बेस्ट टाइमिंग, रोमांच और डाकुओं की दहशत कहानियों के बारे में विस्तार से जानते हैं. पेश है मनीष चौहान के संपादन के साथ श्यामवीर सिंह की विशेष रिपोर्ट...
दरअसल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमाओं पर फैला बीहड़ अब डकैतों की पनाहगाह नहीं, बल्कि प्रकृति प्रेमियों की पसंद बन चुका है. चंबल नदी की कल-कल धारा में दुर्लभ घड़ियाल, मगरमच्छ और दुर्लभ कछुओं के साथ ही अन्य जलीय जीवों की मौजूदगी एक नई उम्मीद को जगा चुकी है. इसने इलाके का डर खत्म कर इसे 'इको-टूरिज्म' का नया ग्लोबल एड्रेस बना दिया है. अगर बीते सालों में विकास और पर्यटकों की संख्या के आंकड़े देखें तो चंबल का कायाकल्प सिर्फ कागजों पर नहीं, बल्कि जमीन पर उतर चुका है. हर साल चंबल नदी में सवा लाख से अधिक देसी और विदेशी सैलानी आते हैं.
इतिहास के काले पन्नों का सुनहरा भविष्य
उत्तर प्रदेश में चंबल सफारी की बात करें तो आगरा, इटावा और औरैया जिले का क्षेत्र आता है. तीनों ही जिलों के दुर्गम इलाकों में ईको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे यह साबित हो रहा है कि अगर प्रकृति का संरक्षण सही दिशा में हो तो इतिहास के सबसे काले पन्नों को भी सुनहरे भविष्य में बदला जा सकता है. पर्यटकों के आगमन से स्थानीय लोगों में रोजगार और सम्मान की नई किरण जगी है. ऐसी भी उम्मीद है कि आगामी समय में चंबल अपनी प्राकृतिक विरासत के दम पर न केवल भारत, बल्कि दुनिया के मानचित्र पर सबसे पसंदीदा 'नेचर डेस्टिनेशन' के रूप में अपनी धाक जमा सकता है.
महाभारत काल में चंबल का नाम था ‘चर्मवती’
राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहने वाली चंबल नदी उत्तर भारत की प्राचीन नदियों में से एक है, जिसका प्राचीनकाल में नाम ‘चर्मवती’ नदी था. इतिहासकार राजकिशोर राजे के अनुसार चंबल नदी के खादर, बीहड़ और तीन राज्यों की सीमाओं से घिरे होने के कारण यह क्षेत्र 60 और 70 के दशक में डकैतों की सुरक्षित पनाहगाह बन गया था. धीरे-धीरे समाज के सताए लोगों और आपसी रंजिश के शिकार लोगों ने चंबल का रुख किया और यहां डकैत के रूप में सक्रिय हो गए. इनके आने से चंबल घाटी की खूबसूरत वादियां धीरे-धीरे दुनियाभर में कुख्यात हो गईं.
बागी कहलाना ज्यादा पसंद करते थे डाकू
इतिहासकार राजकिशोर राजे ने बताते हैं कि चंबल में सक्रिय रहे डकैत अपने आपको बागी कहलाना ज्यादा पसंद करते थे. यहां आज भी गरीब और समाज के लिए काम करने वाले डाकू लोगों के जेहन में जिंदा हैं. चंबल नदी और डाकुओं को लेकर तमाम इतिहासकार और लेखकों ने अपनी-अपनी किताबों में लिखा है. मैंने अपनी पुस्तक 'तवारीख- ए - आगरा' और वरिष्ठ लेखक प्रणवीर चौहान ने अपनी पुस्तक 'समग्र आगरा' में इसका विस्तार से जिक्र किया है.
राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य
केंद्र सरकार ने 1979 में राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य की स्थापना की थी, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का चंबल क्षेत्र शामिल है. इसकी लंबाई करीब 435 किलोमीटर है, जो राजस्थान के धौलपुर, मध्य प्रदेश के मुरैना और उत्तर प्रदेश में आगरा, इटावा व औरैया जिले की सीमा तक है. इस अभयारण्य में तीनों राज्य विशेष तरीके अपने-अपने क्षेत्र में संकटग्रस्त जलीय जीव और संकटग्रस्त पक्षियों का संरक्षण करने पर काम करते हैं. 1981 में घड़ियाल संरक्षण परियोजना बनने पर चंबल नदी में घड़ियाल संरक्षण का काम शुरू हुआ था. वर्तमान में चंबल नदी में घड़ियाल, मगरमच्छ, दुर्लभ बटागुर कछुए और डाॅल्फिन का कुनबा लगातार बढ़ रहा है.
घड़ियाल, मगरमच्छ और संकटग्रस्त जीवों के संरक्षण
चंबल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट की डीएफओ चांदनी सिंह ने बताया कि सैंक्चुरी प्रोजेक्ट में संकटग्रस्त जलीय जीवों के संरक्षण पर पूरा फोकस है, जिसमें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्डलाइफ हैबिटेट योजना के चलते कई कार्य किए जा रहे हैं, ताकि चंबल नदी में घड़ियाल, मगरमच्छ, दुर्लभ बटागुर कछुए और डाॅल्फिन का संरक्षण बेहतर तरीके से किया जाए. घड़ियाल, मगरमच्छ और बटागुर कछुआ के प्रजनन की बात करें तो इनका सही समय मार्च और अप्रैल होता है. इसलिए इनके अंडों की देखरेख में कर्मचारी तैनात किए जाते हैं. रोजाना मॉनिटरिंग होती है.
संकटग्रस्त जलीय जीवों की गणना
इसी तरह एनजीओ के साथ मिलकर रेस्क्यू, रिहैबिलिटेशन, हैचिंग और बच्चों को चंबल में रिलीज करने का काम किया जाता है. हर साल चंबल नदी में संकटग्रस्त जलीय जीवों की गणना की जाती है. जिसमें घड़ियाल, मगरमच्छ, बटागुर कछुआ की संख्या लगातार बढ़ रही. इसके साथ ही चंबल सैंक्चुरी क्षेत्र में वन्यजीव और मानव के बीच संघर्ष कम हो. इसके लिए जनजागरुकता की जा रही है. जनता से ये अपील की जाती है कि यदि किसी गांव में वन्यजीव आ जाएं तो तुरंत वन विभाग को सूचना दें. जिससे उसे रेस्क्यू किया जाए.
चंबल नदी में बढ़ रही जल जीवों की संख्या
|सन
|घड़ियाल
|मगरमच्छ
|डाॅल्फिन
|2021
|1860
|586
|129
|2022
|1872
|594
|146
|2023
|1887
|608
|151
|2024
|1880
|742
|167
|2025
|2026
|869
|221
पिनाहट और नदगवां पर पूरा फोकस
डीएफओ चांदनी सिंह ने बताया कि यूपी में ईको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आगरा बियोंड ताज पर काम किया जा रहा है, जिसमें आगरा जिले में करीब 60 किमी की दूरी पर पिनाहट में चंबल नदी है. ऐसे ही इटावा जिला मुख्यालय से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर चंबल नदी है. पर्यटक वहां आसानी से बस और टैक्सी से पहुंच सकते हैं. यूपी सरकार का ईको टूरिज्म को लेकर चंबल नदी पर पूरा जोर है. इसलिए बोटिंग से पर्यटकों को चंबल में संकटग्रस्त जलीय जीव में जैसे घड़ियाल, मगरमच्छ, बटागुर कछुआ और डाॅल्फिन दिखाए जा सकें. इसके साथ ही चंबल नदी में देश के स्थानीय रंग-बिरंगे पक्षियों के साथ ही प्रवासी पक्षी भी खूब आते हैं. चंबल क्षेत्र में ईको टूरिज्म को लेकर पिनाहट और नंदगवा चयनित है.
लकड़बग्घा, तेंदुआ, काला हिरण और सांभर
बाह के रेंजर कुलदीप सहाय पंकज का कहना है कि चंबल सेंक्चुरी देखने आने वाले पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर भी लगातार कार्य किया जा रहा है. इसकी भी ध्यान रखा जा रहा है कि यहां आने वाले पर्यटकों को कोई परेशानी ना हो. उन्होंने कहा कि पर्यटकों को चंबल नदी में घड़ियाल, मगरमच्छ, डाल्फिन और प्रवासी रंग-बिरंगे पक्षियों के अलावा लकड़बग्घा, तेंदुआ, काला हिरण, सांभर भी देखने को मिलते हैं.
संकटग्रस्त पक्षियों की जीवनदायनी
पर्यावरणविद और वन्यजीव विशेषज्ञ डॉ. केपी सिंह बताते हैं कि चंबल देश की एकमात्र ऐसी नदी है, जो औद्योगिक प्रदूषण से पूरी तरह मुक्त है. यही कारण है कि चंबल का पानी शुद्ध और निर्मल माना जाता है. जल प्रदूषण न होने के कारण इसका जैविक महत्व बहुत अधिक है, जिससे यह नदी संकटग्रस्त जलीय जीवों और पक्षियों के लिए एक जीवनदायिनी बनी हुई है. चंबल नदी का पारिस्थितिकी तंत्र समय के साथ लगातार समृद्ध हो रहा है. इसी वजह से हर साल यहां देश-दुनिया से बड़ी संख्या में पक्षी पहुंचते हैं. अब तो संकटग्रस्त इंडियन स्कीमर के साथ-साथ ब्लैक-बैलिड टर्न और इंडियन रिवर टर्न जैसे दुर्लभ पक्षी भी यहां नियमित रूप से ब्रीडिंग करने लगे हैं.
प्रवासी पक्षियों कलरव
पर्यावरणविद और वन्यजीव विशेषज्ञ डॉ. केपी सिंह बताते हैं कि चंबल नदी के अपस्ट्रीम (उद्गम की ओर) क्षेत्र में प्रवासी एवं आवासीय पक्षियों की उल्लेखनीय विविधता देखने को मिलती है. इस क्षेत्र में बार-हेडेड गूज, रूडी शेल्डक, इंडियन स्कीमर, ब्लैक-बैलिड टर्न, इंडियन रिवर टर्न, इजिप्सियन वल्चर, बूली-नेक्ड स्टाॅर्क, पेन्टेड स्टार्क, ओपनबिल स्टॉर्क, स्माल प्रेन्टिकाल, पाइड किंगफिशर, ग्रेट थिकनी, नाब-बिल्ड डक, रिवर लेपविंग जैसे पक्षियों का कलरव खूब गूंजता है.
चंबल नदी के डाउनस्ट्रीम (नीचे का बहाव) क्षेत्र जलीय सरीसृपों के लिए अनुकूल आवास प्रदान करता है. जहां घड़ियाल, मगरमच्छ, सॉफ्टशेल कछुए समेत अन्य जलीय जीव प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं. चंबल नदी का पारिस्थितिकी तंत्र अत्यंत संवेदनशील और संतुलित है. जिसमें स्वच्छ जल, रेत के टीले, गहरी धाराएं और शांत वातावरण वन्यजीवों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. यह क्षेत्र ना केवल सरीसृपों बल्कि गंगा डॉल्फिन जैसी संकटग्रस्त प्रजातियों का भी आवास है. इसके साथ ही नदी क्षेत्र से लगे स्थलीय हेविटाट में गोल्डन जैकाल, स्ट्रीप्ड हाइना, नील गाय आदि की उपस्थिति इसे और अधिक महत्वपूर्ण बनाती है.
आगरा में 60 वन समितियां
चंबल नदी में मगरमच्छ, घड़ियाल और डाॅल्फिन का लगातार कुनबा बढ़ रहा है. ऐसे ही बीहड़ में वन्यजीवों का कुनबा बढ़ा है, जिससे वन्यजीव और मानव के संघर्ष की घटनाएं भी खूब बढ़ रही हैं. ऐसे में वन विभाग की ओर से आगरा जिले में चंबल नदी के किनारे वाली 49 ग्राम पंचायतों में वन समितियां बनाई गई हैं, ताकि वन्यजीव और मानव का टकराव कम किया जा सके. वन विभाग की इस पहल का असर है कि चंबल नदी और बीहड़ में अब वन्यजीव और मानव में संघर्ष कम हुआ है.
मुरैना से औरैया तक जलीय जीवों की अठखेलियां
चंबल सैंक्चुरी प्रोजेक्ट में MP के मुरैना जिले से UP के औरैया के पचनदा तक 248 किलोमीटर का एरिया है, जो जलीय जीवों के लिए सबसे महफूज जगह है. विशेषज्ञों के मुताबिक श्योपुर से मुरैना तक चंबल में 200 किलोमीटर तक का एरिया उथला होने की वजह से वहां पर घड़ियाल और मगरमच्छ अच्छी तरह से अठखेलियां नहीं कर सकते हैं, जबकि MP के मुरैना से UP के औरैया स्थित पचनदा तक चंबल की गहराई अधिक होने से यहां पर जलीय जीव खूब अठखेलियां करते हैं.
चंबल सफारी घूमने का सबसे अच्छा समय
चंबल सफारी घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक का रहता है. इस दौरान मौसम सुहावना होने से यहां पर प्रवासी पक्षी भारी संख्या में होते हैं. टूरिस्ट सीजन में पर्यटकों को सुबह जल्दी (Sunrise) चंबल सफारी में घूमना चाहिए. इसके साथ ही शाम (Sunset) के समय भी चंबल सफारी में गजब नजारा देखने को मिलता है. इस वक्त वन्यजीव सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं और धूप सेंकते हैं. देसी और विदेशी पक्षी खूब कलरव करते हैं.
इन देशों से आते हैं पर्यटक
चंबल वाइल्ड लाइफ सफारी लॉज के डायरेक्टर मुनेंद्र पाल सिंह बताते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार का पूरा जोर ईको-टूरिज्म को बढ़ावा देने पर है. यही वजह है कि आगरा में चंबल नदी का पिनाहट घाट अपनी सुगम कनेक्टिविटी के कारण पर्यटकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है. फतेहाबाद रोड से मात्र 45 मिनट की दूरी पर होने के कारण यहां पहुंचना बेहद आसान है. चंबल नदी की समृद्ध जैव-विविधता, प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण का आनंद लेने के लिए हर साल इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, हॉलैंड, इटली और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं. उन्होंने कहा कि योगी सरकार ईको-टूरिज्म पॉलिसी के तहत चंबल क्षेत्र को विशेष रूप से प्रमोट कर रही है. पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के नेतृत्व में एक विशेष चंबल सर्किट तैयार किया जा रहा है. इस सर्किट में चंबल सफारी के साथ-साथ ऐतिहासिक बटेश्वर मंदिर, इटावा की लायन सफारी और मैनपुरी के समान पक्षी विहार को भी जोड़ा गया है, जिससे क्षेत्र में पर्यटन को नई रफ्तार मिलेगी.
पर्यटकों को भा रहा चार दिन का टूर पैकेज
चंबल वाइल्ड लाइफ सफारी लॉज के डॉयरेक्टर मुनेंद्र पाल सिंह बताते हैं कि चंबल वाइल्ड लाइफ सफारी की वजह से आगरा में पर्यटकों का ठहराव भी बढ़ रहा है, जो पर्यटक चंबल वाइल्ड लाइफ सफारी देखने आते हैं. वो शहर के होटल में रुकते हैं. इसके साथ ही बाह और जरार में भी ठहरते हैं. चंबल वाइल्ड लाइफ सफारी से पर्यटकों के ठहराव से युवाओं को रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं. उन्होंने कहा कि हम चार दिन का टूर पैकेज देते हैं, जिसमें 85 प्रतिशत तक विदेशी पर्यटक रहते हैं. चार दिन के टूर पैकेज में हम चंबल नदी में बोटिंग, चंबल में नेचरल ट्रैक पर वॉक, बटेश्वर स्थित महादेव मंदिर श्रंखला, गांव होली पुरा में हेरिटेज वॉक में हवेलियां की सैर, जीप सफारी, हॉर्स सफारी समेत अन्य कराते हैं. इसके साथ ही सारस क्रेन कंजरवेशन के लिए समान पक्षी बिहार और लाइन सफारी भी घुमाते हैं.
फिलहाल बदनामी के दाग से लोकप्रियता के शिखर तक चंबल की यह कहानी अपने आप में बेमिसाल है. आज चंबल का भविष्य उज्जवल नजर आता है. औरैया, इटावा और आगरा में कभी बेहद दुर्गम रहे इलाकों ने आज यह साबित कर दिया है कि अगर प्रकृति का संरक्षण सही दिशा में किया जाए तो इतिहास के सबसे काले पन्ने भी एक सुनहरे भविष्य में बदले जा सकते हैं.
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