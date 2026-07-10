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Explainer : 9 साल से कागज में दौड़ रही चंबल एक्सप्रेसवे की परियोजना, शुरुआत कोटा या बूंदी से ? अभी तय नहीं

केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कोटा दौरे पर चंबल एक्सप्रेसवे की घोषणा की है, जिसे अटल प्रोग्रेसवे नाम दिया गया है. मनीष गौतम की रिपोर्ट...

Chambal Expressway Project
415 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण... (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 10, 2026 at 3:20 PM IST

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कोटा: केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कोटा दौरे पर चंबल एक्सप्रेसवे की घोषणा की है, जिसे अटल प्रोग्रेसवे नाम दिया गया है. इस 415 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण 15000 करोड़ से होगा, लेकिन इस एक्सप्रेसवे की परिकल्पना 9 साल पहले मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी.

बाद में इसे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बनाने का निर्णय लिया, लेकिन 9 साल बाद भी यह कागजों से बाहर नहीं निकल पाया है. नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि कोटा से मध्य प्रदेश के भिंड मुरैना होते हुए उत्तर प्रदेश की इटावा तक गिर जाएगा, लेकिन अभी यह भी तय नहीं है कि यह चार लेन का एक्सप्रेसवे कोटा से शुरू होगा या बूंदी से इसकी शुरुआत होगी.

चंबल एक्सप्रेसवे की घोषणा, जानिए स्थिति... (ETV Bharat Kota)

नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ग्वालियर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर भरत सिंह जोईया ने बताया कि पहले मध्य प्रदेश सरकार ने निर्माण पर सहमति नहीं दी थी. अब मध्य प्रदेश सरकार ने सहमति दे दी है. इसकी डीपीआर पहले से ही बनाया जा रहा था और लगभग वह बन भी चुकी है. हमने एलाइनमेंट के फाइनलाइजेशन के लिए मंत्रालय में प्रपोजल भेजा हुआ है. वहां से जल्द ही अनुमति मिल जाएगी. इसके बाद डीपीआर को फाइनल कर ली जाएंगी.

Chambal Expressway Project
कई सालों से चल रहा है कागजों में (ETV Bharat GFX)

पढ़ें : नितिन गडकरी ने कोटा में घोषित किए 16,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स, एक्सप्रेसवे और फोरलेन हाईवे बनेंगे

लैंड एक्विजिशन की भी हम जल्दी ही शुरुआत करने वाले हैं, इसके लिए जल्द ही अवार्ड भी जारी कर देंगे. प्राथमिक रूप से एलाइनमेंट की अनुमति मिल गई थी, लेकिन फाइनल एलाइनमेंट के लिए मंत्रालय में प्रपोज है. अभी तक की डीपीआर के अनुसार कोटा से यूपी के इटावा तक 114 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे होगा, जिसमें राजस्थान में 94 किलोमीटर में दो पैकेज रहेंगे. मध्य प्रदेश में 273 किलोमीटर के 6 पैकेज है. उत्तर प्रदेश में 47 किलोमीटर का एक पैकेज है.

Expressway Start Point
यहां से होकर गुजरेगा यह एक्सप्रेसवे... (ETV Bharat GFX)

किसानों के विरोध ने रोक दिया था काम : केंद्र सरकार का लक्ष्य चंबल एक्सप्रेसवे के जरिए मध्य प्रदेश के पिछड़े हुए इलाके को आर्थिक समृद्धि से जोड़ना था. इस एरिया को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के लिए भी यह काम किया जाना था, लेकिन यहां किसानों की उपजाऊ जमीन जा रही थी. इसलिए किसान विरोध में उतर गए और एलाइनमेंट का विरोध हुआ. इस पर इस पूरे एक्सप्रेसवे पर हजारों किसानों की 500 हेक्टेयर के आसपास जमीन अवाप्ति होनी है, जिसका विरोध उन्होंने कर दिया था, बाद में इसे रोका गया. अब दोबारा मध्य प्रदेश सरकार के सहमति से इस निर्माण एनएचएआई करवाने जा रही है.

Chambal Expressway Construction
इस तरह का बनेगा एक्सप्रेसवे... (ETV Bharat GFX)

भूमि अवाप्ति के साथ ही होगी फॉरेस्ट क्लीयरेंस : नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ग्वालियर प्रोजेक्ट डायरेक्टर भरत सिंह जोईया का कहना है कि एक्सप्रेसवे के लिए डीपीआर लगभग फाइनल है. हमने केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय में प्रपोजल भेजा है, जिस पर अनुमति मिल जाएगी. दूसरी तरफ मध्य प्रदेश सरकार ने पहले इस पर आपत्ति जता दी थी, लेकिन अब सहमति दे दी है. जिसके अब काम भी जल्दी शुरू हो जाएगा. भरत सिंह जोईया का कहना है कि इस पूरे एरिया में वाइल्डलाइफ का एरिया नहीं आ रहा है, केवल फॉरेस्ट एरिया है. जिसकी अनुमति भी हम एलाइनमेंट सेट होते ही ले लेंगे, जिसमें भूमि अवाप्ति भी साथ-साथ चलेगी.

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एलाइनमेंट सेट होते ही फाइनल हो जाएगी डीपीआर : भरत सिंह जोईया का यह भी कहना है कि एक्सप्रेसवे कहां से शुरू होगा, इसको लेकर अभी फाइनल डिसीजन मंत्रालय स्तर पर नहीं हुआ है. यह केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय को लेना है, जिसमें कोटा जिले के कराड़िया में इस एक्सप्रेसवे को शुरू करना है या फिर बूंदी जिले में लबान से इसे शुरू करना है, यह अभी तय नहीं है. जैसे ही यह तय हो जाएगा, केवल एलाइनमेंट का कुछ हिस्सा चेंज होगा. साथ ही डीपीआर पूरी तरह से लगभग फाइनल हो जाएगी. जैसे ही मंत्रालय से अनुमति मिलेगी, फाइनल डीपीआर सबमिट कर दी जाएगी.

Delhi Mumbai Expressway
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर चल रहा निर्माण (ETV Bharat Kota)

60 मीटर जमीन होगी, अवाप्त 26.5 मीटर सड़क व स्ट्रक्चर : चार लेन के एक्सप्रेसवे के लिए 60 मीटर चौड़ी भूमि अधिग्रहित होगी. वन विभाग के एरिया में यह 50 मीटर जगह ली जाएगी. इस चार लेन के 14.50 मीटर की होगी. दोनों तरफ ही डेढ़-डेढ़ मीटर का पेव्ड शोल्डर और 2-2 मीटर का अर्दन शोल्डर होगा. बीच में 5 मीटर का डिवाइडर होगा. पूरी सड़क की चौड़ाई 26.50 मीटर होगी. शेष में पौधे व सर्विस रोड बनाई जाएगी. एक्सप्रेसवे पर तीन बड़े ब्रिज बनेंगे, जिनमें एक काली सिंध, पार्वती और चंबल नदी पर भी रहेगा.

काली सिंध पर बनने वाला हाई लेवल ब्रिज कोटा जिले में बड़ौद गांव के आसपास बनेगा. दूसरी तरफ पार्वती नदी पर बनने वाला ब्रिज कोटा और मध्य प्रदेश की सीमा पर खातोली के पास बनेगा. जबकि चंबल नदी को यूपी के इटावा में क्रॉस करेगा. कोटा-बीना रेल लाइन को दीगोद स्टेशन के आसपास रेलवे ओवरब्रिज बनेगा. यह सभी स्ट्रक्चर फोरलेन के अनुसार होंगे. काली सिंध और पार्वती की पुलिया भी चार लेन की होगी.

Chambal Expressway Project
चंबल एक्सप्रेसवे की परियोजना (ETV Bharat Kota)

पढ़ें : कोटा से भोपाल की सीधी होगी कनेक्टिविटी, विदिशा व सागर तक बनेगा एक्सप्रेसवे, 75 किलोमीटर कम हो जाएगी दूरी

किसानों के लिए भी बनेंगे रास्ते : यह एक्सप्रेसवे चंबल नदी के पैरेलल बनेगा. इसमें किसानों की जमीन तो अवाप्त होगी, लेकिन खेत पर जाने का रास्ता बंद नहीं होगा. इस एक्सप्रेसवे के साथ ही किसानों के लिए एक सर्विस लेन भी पैरेलल बनाया जाएगा, यह लगातार एक्सप्रेसवे के साथ ही बनेगा. यह 7 मीटर की चौड़ी ग्रेवल रोड होगी, जिससे किसान अपने खेतों में आ जाएं और चले जाएं इससे लोगों के आवागमन में कोई असुविधा नहीं होगी. दूसरी तरफ कोटा जिले में सीएडी नहरें, ड्रेन और धोरे निकल रहे हैं. वहां पर किसानों के निकलने के लिए भी रास्ता हाईवे के नीचे से दिया जाएगा.

Delhi Mumbai Expressway
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे (ETV Bharat File Photo)

सीमलिया राजस्थान की ऐसी पहली जगह होगी, जहां मिलेंगे दो एक्सप्रेसवे : दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे कोटा शहर से करीब 20 किमी दूर सीमलिया के नजदीक कराडिया से होकर गुजर रहा है. यहां उसका इंटरचेंज भी है, जबकि वर्तमान में चंबल एक्सप्रेस वे वर्तमान एलाइनमेंट के अनुसार वह भी सीमलिया के आसपास से ही शुरू होगा. जबकि नेशनल हाईवे 27 गुजरात के पोरबंदर से असम के सिलचर जा रहा है. यह अभी सीमलिया से होकर गुजर रहा है. ऐसे में इस जगह पर दो एक्सप्रेसवे और एक नेशनल हाईवे हो जाएगा. यह राजस्थान की पहली जगह होगी, जहां पर वह एक्सप्रेसवे मिल रहे हैं. यूपी के इटावा मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना व श्योपुर से आने वाले वाहन यही उतरेंगे. साथ ही यहां से जाने वाले वाहन भी यहीं से चढ़ेंगे.

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STARTING POINT KOTA OR BUNDI
अटल प्रोग्रेसवे
KOTA BUNDI EXPRESSWAY

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