इस जिला परिषद पर कांग्रेस का कब्जा, लियाकत खान बने उपाध्यक्ष, जानें किसे मिला अध्यक्ष का पद?
खास बात यह है कि लियाकत खान चंबा जिला परिषद के उपाध्यक्ष बनने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के पहले प्रतिनिधि हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 5:21 PM IST
चंबा: हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की है. 18 सदस्यीय जिला परिषद में कांग्रेस ने दोनों शीर्ष पद अपने नाम कर लिए. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर कांग्रेस उम्मीदवारों ने भाजपा को 2-2 वोटों से हराया. इस जीत के साथ चंबा जिला परिषद पर कांग्रेस का कब्जा हो गया और पार्टी ने जिले में अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत होने का संदेश दिया.
रेखा बनीं जिला परिषद अध्यक्ष
अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस ने ब्याणा वार्ड की जिला परिषद सदस्य रेखा को उम्मीदवार बनाया था, जबकि भाजपा की ओर से मीनाक्षी मैदान में थीं. मतदान के दौरान रेखा को 10 वोट मिले, जबकि मीनाक्षी को 8 वोट प्राप्त हुए. इस तरह रेखा ने दो वोटों के अंतर से जीत दर्ज कर जिला परिषद अध्यक्ष का पद हासिल किया. पहली बार जिला परिषद का चुनाव जीतने के बाद अध्यक्ष बनने पर रेखा ने पार्टी नेतृत्व और सभी सदस्यों का आभार जताया. उन्होंने कहा कि वह जिले के विकास और जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगी.
लियाकत खान बने उपाध्यक्ष
उपाध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस ने सरोल वार्ड के जिला परिषद सदस्य लियाकत खान को उम्मीदवार बनाया था, जबकि भाजपा ने गैहरा वार्ड के सुनील को मैदान में उतारा. मतदान में लियाकत खान को 10 और सुनील को 8 वोट मिले. दो वोटों से जीत दर्ज कर लियाकत खान जिला परिषद के नए उपाध्यक्ष चुने गए. खास बात यह रही कि वह चंबा जिला परिषद के उपाध्यक्ष बनने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के पहले प्रतिनिधि हैं. उन्होंने अपनी जीत का श्रेय कांग्रेस नेतृत्व और सभी निर्वाचित सदस्यों को दिया.
इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कांग्रेस की जीत को ऐतिहासिक बताया. उन्होंने कहा कि जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों पर कांग्रेस की जीत संगठन की एकजुटता और कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है. उन्होंने नवनिर्वाचित अध्यक्ष रेखा और उपाध्यक्ष लियाकत खान को बधाई देते हुए विश्वास जताया कि दोनों जनहित और विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे. गौरतलब है कि चंबा जिला परिषद में कुल 18 सदस्य हैं, जिनमें कांग्रेस के 10 और भाजपा के 8 सदस्य हैं. इसी बहुमत के दम पर कांग्रेस ने दोनों प्रमुख पदों पर जीत दर्ज की.
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