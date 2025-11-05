ETV Bharat / state

'किडनैप कर मेरी बेटी से बदलवाया बयान', अब युवती के पिता ने MLA हंसराज पर लगाए गंभीर आरोप

तीसा में मीडिया से बातचीत में युवती के पिता ने कहा, 'पिछले वर्ष जब बेटी ने तीसा की अदालत में बयान दिया था, वह सही था. लेकिन इसके बाद बेटी और उन्हें किडनैप कर गाड़ी में बिठाकर शिमला ले जाया गया. जहां उन्हें धमकाया गया और कहा कि अगर बयान नहीं बदला तो घर में आग लगा दी जाएगी. मजबूरी में मेरी बेटी ने बयान बदला, जिसके बाद भी लगातार बेटी को डराया-धमकाया जा रहा है'.

चंबा: चुराह विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉ. हंसराज और एक युवती के बीच चल रहे बहुचर्चित मामले में विवाद अब और गहरा गया है. बुधवार को युवती के पिता ने मीडिया के सामने आकर विधायक पर गंभीर आरोप लगाए हैं. युवती के पिता ने विधायक पर डरा धमका कर युवती का बयान बदलवाने और उस दौरान युवती को किडनैप कर शिमला ले जाने का बड़ा आरोप लगाया है.

युवती के पिता ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है. साथ ही उन्हें और उनकी बेटी को सुरक्षा देने की मांग की है. उन्होंने कहा इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. वहीं, इस पत्रकार वार्ता के दौरान पिछले विधानसभा चुनाव में चुराह हल्के से कांग्रेस प्रत्याशी यशवंत खन्ना भी मौजूद रहे. उन्होंने भी इस मामले में मीडिया के समक्ष अपनी बात रखी. इस दौरान उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष से एसआईटी गठित कर निष्पक्ष छानबीन करने की मांग की.

यशवंत खन्ना ने कहा, 'इस तरह के मामलों में आरोप विधायक पर ही क्यों लगते हैं? मामला संवेदनशील है और निष्पक्ष जांच के बाद ही पूरा मामला साफ होगा. यदि आरोपों में जरा भी सच्चाई है तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी जनप्रतिनिधि अपने पद का दुरुपयोग करने की हिम्मत न कर सके'.

