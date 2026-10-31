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हिमाचल में 9 किलो चरस के साथ युवक गिरफ्तार, STF की बड़ी कार्रवाई

तीसा में 9 किलो चरस के साथ युवक गिरफ्तार ( @KANGRA-STF )

चंबा: चंबा जिले में नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एसटीएफ ने चरस की बड़ी खेप पकड़ी है. चुराह के तीसा क्षेत्र में आधी रात को की गई नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक युवक को 9 किलो 28 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान 32 वर्षीय राकेश कुमार निवासी गांव माण्डका, तहसील चुराह, जिला चंबा के रूप में हुई है. पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

पुलिस के अनुसार, कांगड़ा एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि तीसा क्षेत्र में चरस की तस्करी की जा रही है. सूचना मिलने के बाद एसटीएफ प्रभारी एएसआई परमेश शर्मा की अगुवाई में टीम ने कार्रवाई की योजना बनाई. 31 अक्टूबर 2026 की रात करीब 12 बजकर 50 मिनट पर पुलिस टीम ने खखड़ी डैम साइट लिंक रोड पर नाकाबंदी कर दी. इस दौरान सड़क से गुजरने वाले वाहनों और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी.