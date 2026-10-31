हिमाचल में 9 किलो चरस के साथ युवक गिरफ्तार, STF की बड़ी कार्रवाई
पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी इतनी मात्रा में चरस कहां से लाया था और इसे कहां सप्लाई किया जाना था.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 1:26 PM IST
चंबा: चंबा जिले में नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एसटीएफ ने चरस की बड़ी खेप पकड़ी है. चुराह के तीसा क्षेत्र में आधी रात को की गई नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक युवक को 9 किलो 28 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान 32 वर्षीय राकेश कुमार निवासी गांव माण्डका, तहसील चुराह, जिला चंबा के रूप में हुई है. पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है.
पुलिस के अनुसार, कांगड़ा एसटीएफ को गुप्त सूचना मिली थी कि तीसा क्षेत्र में चरस की तस्करी की जा रही है. सूचना मिलने के बाद एसटीएफ प्रभारी एएसआई परमेश शर्मा की अगुवाई में टीम ने कार्रवाई की योजना बनाई. 31 अक्टूबर 2026 की रात करीब 12 बजकर 50 मिनट पर पुलिस टीम ने खखड़ी डैम साइट लिंक रोड पर नाकाबंदी कर दी. इस दौरान सड़क से गुजरने वाले वाहनों और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही थी.
नाकाबंदी के दौरान पुलिस को एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में आता दिखाई दिया. टीम ने उसे रोककर नियमानुसार तलाशी ली तो उसके कब्जे से 9 किलो 28 ग्राम चरस बरामद हुई. इसके बाद पुलिस ने युवक को मौके पर ही हिरासत में ले लिया. आरोपी की पहचान राकेश कुमार पुत्र दौलत राम, निवासी गांव माण्डका, डाकघर थल्ली, तहसील चुराह, जिला चंबा के रूप में हुई है.
NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. अब जांच में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वह चरस की खेप कहां से लेकर आया था और इसे आगे कहां पहुंचाया जाना था. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि इस तस्करी में उसके साथ अन्य लोग भी शामिल हैं या नहीं.
एसपी चंबा विजय कुमार सकलानी ने बताया, "कांगड़ा एसटीएफ ने तीसा क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान 9 किलो 28 ग्राम चरस बरामद की है. आरोपी को आज न्यायालय में पेश किया जाएगा. पुलिस रिमांड मिलने पर उससे पूछताछ कर मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जाएगी."
कहां पहुंचाई जानी थी चरस की खेप?
पुलिस के सामने अब यह पता लगाना अहम है कि आरोपी इतनी बड़ी मात्रा में चरस कहां ले जा रहा था. जांच में उसकी सप्लाई चेन, संभावित खरीदारों और चरस उपलब्ध करवाने वाले लोगों की जानकारी जुटाई जाएगी. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश करेगी कि आरोपी किन लोगों के संपर्क में था और इस कारोबार में उसके साथ कौन-कौन जुड़ा हुआ है.
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