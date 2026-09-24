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4 महीने पहले पंचायत चुनाव में जिसे मिली थी हार, रिकाउंटिंग में वह बनीं विजेता, जानें कैसे बदला परिणाम?

पंचायत चुनाव रिकाउंटिंग में भारती ठाकुर बनीं विजेता ( ETV Bharat )

बीडीओ सलूणी कंवर सिंह ने बताया, "रिकाउंटिंग एसडीएम के निर्देशों के तहत उनकी मौजूदगी में करवाई गई. इसके लिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई, जिसमें सीडीपीओ, एसईपीओ और जेई को शामिल किया गया. रिकाउंटिंग के बाद भारती ठाकुर को 601 वोट और संतोष कुमारी को 557 वोट प्राप्त हुए. दोनों के बीच 44 वोटों का अंतर रहा. इसके आधार पर भारती ठाकुर को ठाकरी मट्टी पंचायत का प्रधान विजेता घोषित किया गया".

चंबा: 4 महीने पहले हुए चंबा जिले के सलूणी विकासखंड की ठाकरी मट्टी पंचायत चुनाव के परिणाम में बड़ा फेरबदल सामने आया है. चुनाव परिणाम घोषित होने के करीब चार महीने बाद हुई रिकाउंटिंग (दोबारा मतगणना) में फर्स्ट रनरअप रही भारती ठाकुर को विजेता घोषित किया गया है. रिकाउंटिंग में भारती ठाकुर ने संतोष कुमारी को 44 वोटों से हराया है.

क्या है मामला?

दरअसल, 26 मई को पंचायत चुनाव की मतगणना के बाद संतोष कुमारी को 597 वोट मिले थे. जबकि भारती ठाकुर को 561 वोट मिले थे. इस परिणाम के आधार पर संतोष कुमारी को विजेता घोषित किया गया था. उस समय भारती ठाकुर दूसरे स्थान पर रही थीं. मतगणना में 5 वोट अवैध और 4 वोट NOTA के भी दर्ज किए गए थे.

कैसे बदला परिणाम?

इसके बाद भारती ठाकुर ने चुनाव परिणाम को लेकर एसडीएम के समक्ष चुनाव याचिका (Election Petition) दायर की. याचिका पर सुनवाई के बाद एसडीएम ने दोबारा मतगणना करवाने के निर्देश दिए. एसडीएम के निर्देशों के बाद ठाकरी मट्टी पंचायत के प्रधान पद के लिए दोबारा मतगणना करवाई गई. जिसमें चुनाव परिणाम बदल गया. इस घटनाक्रम के बाद ठाकरी मट्टी पंचायत के चुनाव परिणाम में करीब चार महीने बाद बड़ा बदलाव हुआ है.

विजेता प्रधान भारती ठाकुर नें कहा, "उन्हें चुनाव के दौरान 36 वोट से हारा दर्शाया गया. उसके बाद मैनें एसडीएम सलूणी के पास एक महीने के अंदर अंदर चुनाव याचिका दायर कि और पिछले कल शाम को जब दोबारा रिकाउंटिंग़ हुई तो उसमे मुझे 44 मतों से विजेता घोषित किया गया".

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