चंबा के स्कूल में ड्यूटी से नदारद थे गुरूजन, मंत्री जगत नेगी ने तुड़वाया ताला, लगाई क्लास, अब होगा एक्शन

चंबा: दूरदराज के स्कूलों में क्या हो रहा है, ये तभी पता चलता है जब अचानक कोई बड़ा नेता निरीक्षण के लिए पहुंच जाए. ऐसा ही एक वाकया हिमाचल के दुर्गम जिला चंबा में पेश आया. राज्य सरकार के कैबिनेट मंत्री जनजातीय क्षेत्र पांगी के दौरे पर थे. अचानक वे पांगी के मिडिल स्कूल थांदल पहुंचे तो देखा कि दस बजने के बावजूद स्कूल में गेट पर ताला लटका हुआ है और गुरुजन नदारद हैं. ताला लटका होने के कारण बच्चे भी स्कूल प्रांगण में थे. यह अव्यवस्था देखकर कैबिनेट मंत्री जगत नेगी सन्न रह गए. उन्होंने मौके पर ही जो स्टाफ मौजूद था, उसकी क्लास लगा दी. अब सीनियर सेकेंडरी स्कूल साच के प्रिंसिपल अनूप धर्माणी पूरे प्रकरण की जांच कर सरकार को रिपोर्ट पेश करेंगे. इस घटना के साथ ही शिमला के एक स्कूल की मैडम का वाकया भी ताजा हो गया, जिन्होंने ऑनलाइन हाजिरी का तोड़ निकालने के लिए सिम मोबाइल से निकाल कर स्कूल में ही रखा था.

क्या है पूरा मामला ?

दरअसल, कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी बुधवार को चंबा जिला के पांगी में थे. पांगी की पंचायत पुरथी में मिडिल स्कूल थांदल के बाहर मंत्री को अचानक से स्कूल पर ताला लटका मिला. गेट पर ताला लटका होने के करण छात्र और छात्राएं स्कूल प्रांगण में ही ताला खुलने का इंतजार कर रहे थे. स्कूल में कुल 29 छात्र व छात्राएं शिक्षा ग्रहण करते हैं. मौके पर एक शिक्षक व स्कूल की अन्य कर्मी मौजूद थी. मंत्री ने उनके सामने ही ताला तोड़ने के निर्देश दिए. साथ ही उन्होंने बच्चों से भी जानकारी ली कि स्कूल कितने बजे खुलता है और उन्हें समय पर मिड डे मील मिलता है या नहीं.

कैबिनेट मंत्री जगत नेगी ने स्कूल का तुड़वाया ताला (ETV Bharat)

कैबिनेट मंत्री इलाके की एक सड़क का निरीक्षण करने आए थे. इसी दौरान उन्होंने पास में स्कूल देखा तो उसका निरीक्षण करने चले गए. स्कूल में कुल पांच शिक्षक बताए जा रहे हैं. मौके पर केवल एक शिक्षक और एक मल्टी टास्क वर्कर ही था. हैरत की बात थी कि इन दोनों के ही पास में स्कूल के गेट की चाबी नहीं थी. थांदल स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या केवल 29 है, लेकिन यहां पांच टीचर हैं. इसके अलावा एक मल्टी टास्क वर्कर यानी एमटीडब्ल्यू और एक क्लास फोर कर्मचारी है.

स्कूल बंद रहने पर मंत्री ने लगाई स्टाफ की क्लास (ETV Bharat)

थांदल मिडिल स्कूल पुरथी के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के क्लस्टर के अंडर है. शहीद दीनानाथ ठाकुर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पुरथी के प्रधानाचार्य व क्लस्टर प्रभारी तिलक शर्मा के अनुसार, 'सीनियर सेकेंडरी स्कूल साच के प्रधानाचार्य अनूप धीमान पूरे मामले की जांच करेंगे और रिपोर्ट तैयार कर सरकार को दी जाएगी'.

