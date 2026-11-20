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व्यवस्था परिवर्तन की सरकार में 5 दिनों तक अंधेरा में डूबा रहा ये गांव, ग्रामीणों ने चंदे से खरीदा ट्रांसफार्मर

चंबा जिले में ग्रामीणों ने चंदे से खरीदा ट्रांसफर ( Etv Bharat )

चुराह: चंबा जिला के चुराह विधानसभा क्षेत्र में बिजली विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने सरकारी व्यवस्था और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की सुविधाओं को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं. खुश नगरी पंचायत के टटरोग गांव में बिजली विभाग का ट्रांसफार्मर जलने के बाद जब पांच दिनों तक विभाग की ओर से नया ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं करवाया गया तो आखिरकार ग्रामीणों ने अपनी समस्या का समाधान खुद ही करने का फैसला लिया.

पांच दिनों तक अंधेरे में रहने के लिए मजबूर ग्रामीणों ने गांव में चंदा इकट्ठा किया और करीब 41 हजार रुपये की लागत से नया ट्रांसफार्मर खरीदकर गांव में बिजली व्यवस्था बहाल करवाई. ग्रामीणों के इस कदम से जहां गांव के करीब 180 परिवारों को राहत मिली है, वहीं बिजली विभाग की कार्यप्रणाली और सरकारी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं.

जानकारी के अनुसार टटरोग गांव में स्थापित बिजली विभाग का ट्रांसफार्मर अचानक जल गया था. इसके चलते पूरे गांव की बिजली आपूर्ति ठप हो गई और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा. ट्रांसफार्मर खराब होने के बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना बिजली विभाग को दी और जल्द से जल्द नया ट्रांसफार्मर लगाने की मांग उठाई. ग्रामीणों को उम्मीद थी कि विभाग उनकी समस्या को गंभीरता से लेते हुए जल्द बिजली आपूर्ति बहाल करेगा, लेकिन पांच दिनों तक इंतजार करने के बावजूद गांव में नया ट्रांसफार्मर नहीं पहुंच पाया. 5 दिनों से अंधेरा में डूबा था टटरोग गांव (ETV Bharat) ग्रामीणों का कहना है कि जब उन्होंने बार-बार विभागीय अधिकारियों से संपर्क किया तो उन्हें बताया गया कि फिलहाल विभाग के पास ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं है. जैसे ही ट्रांसफार्मर उपलब्ध होगा, उसे गांव में स्थापित कर दिया जाएगा. लेकिन सवाल यह था कि आखिर कब तक गांव के लोग अंधेरे में रहने के लिए मजबूर रहेंगे. बिजली आज के समय में केवल रोशनी तक सीमित नहीं है, बल्कि बच्चों की पढ़ाई, मोबाइल फोन चार्ज करने, घरेलू कामकाज और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भी बेहद जरूरी हो चुकी है. ऐसे में पांच दिनों तक बिजली गुल रहने से ग्रामीणों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थीं. 180 परिवारों को मिली राहत, लेकिन व्यवस्था पर उठे सवाल स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में बिजली की समस्या लंबे समय से बनी हुई थी. आए दिन बिजली से जुड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था. इसी बीच जब गांव का ट्रांसफार्मर जल गया तो लोगों की मुश्किलें और बढ़ गईं. उन्होंने विभाग को कई बार समस्या से अवगत करवाया, लेकिन विभाग की ओर से यही जवाब मिलता रहा कि फिलहाल उनके पास ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं है. पांच दिनों तक इंतजार करने के बाद जब कोई समाधान नहीं निकला तो उन्होंने खुद ही पैसे इकट्ठा करके नया ट्रांसफार्मर खरीदने का फैसला किया. ट्रांसफार्मर जलने से अंधेरे में डूबा गांव (ETV Bharat) ग्रामीणों ने बताया, "करीब 41 हजार रुपये खर्च करके नया ट्रांसफार्मर लाया गया है, जिससे गांव के लगभग 180 परिवारों को राहत मिली है. गांव के लोगों ने अपनी जेब से पैसे खर्च करके बिजली की समस्या का समाधान तो कर लिया, लेकिन इससे यह सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी किसकी है" ग्रामीणों ने सरकार को दिखाया आईना ग्रामीणों का कहना है कि सरकार और संबंधित विभागों की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक गांव तक मूलभूत सुविधाएं समय पर पहुंचाई जाएं. बिजली विभाग लोगों से बिजली का बिल वसूल करता है और इसके बदले निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना विभाग की जिम्मेदारी है. लेकिन जब किसी गांव में ट्रांसफार्मर जलने के बाद पांच दिनों तक नया ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं हो पाता तो यह व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है.