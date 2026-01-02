ETV Bharat / state

चंबा की पहाड़ियां हुई 'चांदी सी सफेद', सीजन की पहली बर्फबारी से खिले किसान-बागवानों के चेहरे

चंबा: चंबा में मौसम ने अचानक करवट ली है. लंबे समय के इंतजार के बाद जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है. पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछते ही नजारा बेहद खूबसूरत हो गया है. यह बर्फबारी किसानों और बागवानों के लिए राहत लेकर आई है, जो पिछले तीन महीनों से बारिश नहीं होने के कारण परेशान थे.

चंबा में सीजन की पहली बर्फबारी (ETV BHARAT)

तीन महीने से नहीं हुई थी बारिश

चंबा जिले के पहाड़ी इलाकों में बीते तीन महीनों से बारिश नहीं हुई थी. खेतों में नमी खत्म हो चुकी थी और फसलों को नुकसान का खतरा बढ़ गया था. धूल और मिट्टी के कारण लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. अब बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी से मौसम सुहावना हो गया है और लोगों ने राहत की सांस ली है.

साच पास पर 2 फीट से अधिक बर्फबारी

चंबा जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल साच पास पर करीब दो फीट से ज्यादा बर्फबारी दर्ज की गई है. भारी हिमपात के कारण पहाड़ पूरी तरह सफेद नजर आ रहे हैं. हालांकि, ज्यादा बर्फबारी के चलते साच पास मार्ग बंद कर दिया गया है और ट्रेकिंग गतिविधियों पर भी रोक लग गई है, ताकि किसी तरह की अनहोनी से बचा जा सके.