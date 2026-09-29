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चंबा जिले के साच पास में हुई बर्फबारी, 3 से 4 इंच तक बर्फ जमने से फंसे वाहन, प्रशासन ने सुरक्षित निकाला

चंबा: हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल एवं महत्वपूर्ण दर्रे साच पास में एक बार फिर मौसम ने अचानक करवट ली है. देर रात चंबा जिले के साच पास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का ताजा हिमपात हुआ, जिसके चलते सड़क पर करीब तीन से चार इंच तक बर्फ की परत जम गई. अचानक हुई बर्फबारी के कारण इस मार्ग से गुजर रहे कई वाहन भी कुछ समय के लिए रास्ते में फंस गए. हालांकि, बाद में लोक निर्माण विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सड़क को सुचारु करने और फंसे वाहनों को निकालने में मदद की.

साच पास क्षेत्र में पिछले कुछ समय से मौसम में लगातार अचानक बदलाव देखने को मिल रहा है. दिन के समय मौसम सामान्य रहने के बाद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अचानक बादल छाने और हिमपात होने से सड़क पर सफर करने वाले लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं. देर रात हुई ताजा बर्फबारी के बाद सड़क पर फिसलन भी बढ़ गई है, जिससे वाहन चालकों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है.

साच पास और इसके आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में रुक-रुककर ताजा हिमपात होने से यहां का मौसम लगातार बदल रहा है. ऐसे में सड़क पर सफर करने वाले लोगों को अचानक बर्फबारी का सामना करना पड़ सकता है. खासकर उन पर्यटकों और वाहन चालकों के लिए परेशानी बढ़ सकती है, जिन्हें क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों और मौसम में होने वाले अचानक बदलाव की जानकारी नहीं होती. ताजा हिमपात के कारण कई स्थानों पर सड़क पर बर्फ जमने से वाहनों की आवाजाही प्रभावित होने की संभावना बनी रहती है. ऐसे में प्रशासन और लोक निर्माण विभाग की ओर से भी सड़क की स्थिति पर नजर रखी जा रही है. ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति उत्पन्न न हो.

प्रशासन की पर्यटकों और लोगों से अपील

कार्यकारी एसडीएम आशीष ठाकुर ने कहा कि साच पास क्षेत्र में मौसम अचानक बदल रहा है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बीच-बीच में ताजा हिमपात हो रहा है. उन्होंने साच पास की ओर जाने वाले पर्यटकों और आम लोगों से अपील की कि वे यात्रा से पहले मौसम विभाग की जानकारी अवश्य लें. अचानक मौसम बदलने और साच पास पर बर्फबारी होने के कारण सड़क पर सफर करने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में लोग अनावश्यक जोखिम न उठाएं और मौसम की स्थिति को देखते हुए ही अपनी यात्रा की योजना बनाएं. विशेषकर रात के समय साच पास की ओर यात्रा करने से पहले सड़क और मौसम की स्थिति की जानकारी लेना जरूरी है.

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