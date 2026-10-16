साच पास पर ढाई फीट तक बर्फबारी, पांगी घाटी से कटा संपर्क, अक्टूबर में ही सर्दी ने दिखाए कड़े तेवर
बर्फबारी के चलते पांगी घाटी का चंबा से कटा संपर्क, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जनजीवन प्रभावित, पांगी घाटी के लोगों की बढ़ी मुश्किलें.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 16, 2026 at 1:08 PM IST
चंबा: हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है, जिसके साथ ही सर्दियों ने भी दस्तक दे दी है. बारिश-बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट दर्ज हुई है और ठंड बढ़ गई है. बीते 24 घटों के दौरान प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, जबकि कुछ जगहों पर भारी बारिश हुई है. वहीं, ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी हुई है, जिससे पहाड़ अक्टूबर महीने में ही बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं. न्यूनतम तापमान माइनस में लुढ़क गया है. कुकुमसेरी में सबसे कम -0.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है.
दो से ढाई फीट ताजा बर्फबारी
वहीं, हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल साच पास में मौसम ने एक बार फिर करवट बदली है. साच पास और आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देर रात जमकर ताजा बर्फबारी हुई है. साच पास में करीब दो से ढाई फीट के आसपास ताजा बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है. भारी बर्फबारी के बाद पूरा क्षेत्र सफेद चादर से ढक गया है और तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंड में इजाफा हुआ है. सर्दियों के मौसम में भारी बर्फबारी के कारण यहां के लोगों का बाहरी क्षेत्रों से संपर्क प्रभावित होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार अक्टूबर महीने में ही मौसम के तेवर बदलने से स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है.
बर्फबारी से पांगी की सड़क संपर्क प्रभावित
साच पास में हुई इस ताजा बर्फबारी का सीधा असर पांगी घाटी पर पड़ा है. बर्फबारी के कारण पांगी घाटी का जिला मुख्यालय चंबा से सड़क संपर्क प्रभावित हो गया है. साच पास मार्ग पांगी घाटी के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी मार्ग के जरिए घाटी के लोग चंबा जिला मुख्यालय तक आवाजाही करते हैं. ऐसे में मार्ग पर बर्फ जमने के बाद लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं. पांगी घाटी में करीब 20 से 25 हजार की आबादी निवास करती है. भौगोलिक दृष्टि से यह क्षेत्र बेहद दुर्गम और संवेदनशील माना जाता है.
सर्दी ने अक्टूबर में ही दिखाए तेवर
आमतौर पर हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में नवंबर महीने के पहले सप्ताह के आसपास सर्दियों का असर पूरी तरह दिखाई देना शुरू होता है. इसके बाद ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर तेज होता है और धीरे-धीरे निचले पहाड़ी क्षेत्रों में भी ठंड बढ़ने लगती है, लेकिन इस बार अक्टूबर महीने में ही मौसम ने अपना कड़ा रुख दिखाना शुरू कर दिया है. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी के साथ-साथ निचले पहाड़ी क्षेत्रों में भी सुबह और शाम के समय ठंड काफी बढ़ गई है. लोगों ने अब गर्म कपड़े निकाल लिए हैं. सुबह के समय काम पर जाने वाले लोगों और शाम के समय घर से बाहर निकलने वाले लोगों को ठंड का ज्यादा सामना करना पड़ रहा है.
जनजातीय क्षेत्र होने के कारण चुनौतियां ज्यादा
पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में शामिल है. यहां की भौगोलिक परिस्थितियां प्रदेश के अन्य क्षेत्रों से काफी अलग हैं. ऊंचे पहाड़, कठिन भौगोलिक परिस्थितियां और सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण यहां आम जनजीवन पहले से ही चुनौतीपूर्ण रहता है. सड़क संपर्क बाधित होने का असर सिर्फ लोगों की आवाजाही पर नहीं पड़ता, बल्कि रोजमर्रा की जरूरतों की आपूर्ति पर भी इसका असर पड़ सकता है. खाद्य सामग्री, दवाइयों और अन्य जरूरी सामान की आपूर्ति भी सड़क मार्ग पर निर्भर रहती है. ऐसे में लंबे समय तक मार्ग बंद रहने पर स्थानीय लोगों की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं.
सर्दियों की लंबी अवधि को लेकर चिंता
हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सर्दियों का मौसम सामान्य तौर पर करीब चार से पांच महीने तक बना रहता है. ऐसे में अक्टूबर महीने में ही भारी बर्फबारी की शुरुआत होने से आने वाले दिनों को लेकर लोगों में चर्चा शुरू हो गई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर मौसम की शुरुआत ही भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड से हो रही है, तो आने वाले महीनों में पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम के तेवर और ज्यादा सख्त हो सकते हैं. हालांकि आने वाले दिनों में मौसम किस तरह का रुख अपनाता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा.
प्रशासन और विभागों की बढ़ी चुनौती
साच पास में ताजा बर्फबारी के बाद अब प्रशासन और संबंधित विभागों के सामने सड़क संपर्क बहाल रखने की चुनौती बढ़ गई है. ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी होने की स्थिति में सड़क मार्गों को खोलना और उन्हें यातायात के लिए सुरक्षित बनाए रखना आसान काम नहीं होता. पांगी घाटी के लोगों के लिए चंबा से सड़क संपर्क बेहद महत्वपूर्ण है. ऐसे में स्थानीय लोगों की नजर अब मौसम साफ होने और सड़क मार्ग की बहाली पर टिकी हुई है. अगर आने वाले दिनों में फिर से बर्फबारी होती है तो मार्ग खोलने के कार्य में भी मुश्किलें आ सकती हैं.
आगे कैसा रहेगा मौसम ?
मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक प्रदेश में 17 अक्टूबर तक ऊंचाई और मध्यम इलाकों में हल्की बारिश-बर्फबारी की संभावना है, जबकि निचले व मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहेगा. मौसम विभाग के मुताबिक 18 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा. जिससे तापमान में फिर से बढ़ोतरी होने के आसार हैं और ठंड में भी कमी आ सकती है.