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साच पास पर ढाई फीट तक बर्फबारी, पांगी घाटी से कटा संपर्क, अक्टूबर में ही सर्दी ने दिखाए कड़े तेवर

चंबा के साच पास में बर्फबारी ( ETV Bharat )

चंबा: हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है, जिसके साथ ही सर्दियों ने भी दस्तक दे दी है. बारिश-बर्फबारी के चलते तापमान में गिरावट दर्ज हुई है और ठंड बढ़ गई है. बीते 24 घटों के दौरान प्रदेश के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, जबकि कुछ जगहों पर भारी बारिश हुई है. वहीं, ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी हुई है, जिससे पहाड़ अक्टूबर महीने में ही बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं. न्यूनतम तापमान माइनस में लुढ़क गया है. कुकुमसेरी में सबसे कम -0.4 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है.

साच पास में बर्फबारी से बढ़ी ठंड (ETV Bharat) दो से ढाई फीट ताजा बर्फबारी