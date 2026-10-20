दो डॉक्टरों के सहारे 32 हजार की आबादी, इस सरकारी अस्पताल में स्टाफ की कमी से लोग परेशान
डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 5:06 PM IST|
Updated : October 20, 2026 at 5:19 PM IST
चंबा: चंबा जिले के डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के नागरिक अस्पताल किहार में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की भारी कमी के कारण करीब 32 हजार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इस अस्पताल पर क्षेत्र की 20 पंचायतों की आबादी निर्भर है, लेकिन यहां वर्तमान में सिर्फ दो डॉक्टर और दो पैरामेडिकल स्टाफ ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इसके चलते दूरदराज के गांवों से आने वाले मरीजों को समय पर इलाज मिलने में काफी दिक्कतें आ रही हैं. इतने बड़े क्षेत्र का प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद खाली पड़े पदों को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है. क्षेत्रवासियों ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग से अस्पताल के रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने की मांग उठाई है ताकि स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू हो सकें.
गंभीर मरीजों को बड़े अस्पतालों में जाना पड़ता है
स्थानीय लोगों का कहना है कि डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों को कई बार उपचार के लिए इंतजार करना पड़ता है. गंभीर स्थिति में मरीजों को चंबा या अन्य बड़े स्वास्थ्य संस्थानों में रेफर करना पड़ता है. इससे मरीजों और उनके परिजनों को आने-जाने में अतिरिक्त समय और पैसा खर्च करना पड़ता है. पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण कई गांवों से अस्पताल तक पहुंचना भी आसान नहीं है. ऐसे में अस्पताल में पर्याप्त डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी होना जरूरी है.
स्थानीय निवासी अजय कुमार ने बताया कि किहार अस्पताल क्षेत्र के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है. 20 पंचायतों की बड़ी आबादी इस अस्पताल पर निर्भर है, लेकिन डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी के कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है. वहीं, स्थानीय निवासी परविंदर ने बताया कि किहार अस्पताल में पर्याप्त स्वास्थ्य स्टाफ की तैनाती होनी चाहिए. दूरदराज के गांवों से लोग उम्मीद लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन स्टाफ की कमी से उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि अस्पताल की जरूरत के अनुसार डॉक्टरों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए. इससे क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी और इलाज के लिए दूसरे अस्पतालों पर निर्भरता कम होगी.
क्या बोले मुख्य चिकित्सा अधिकारी?
उधर, इस मामले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. जलम सिंह ने कहा कि नागरिक अस्पताल किहार में डॉक्टरों की कमी के बारे में सरकार को अवगत करवा दिया गया है. सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद खाली पदों को भरा जाएगा. ऐसे में अब क्षेत्र के लोगों को उम्मीद है कि अस्पताल में स्टाफ की कमी दूर करने के लिए जल्द कदम उठाए जाएंगे.
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