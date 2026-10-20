ETV Bharat / state

दो डॉक्टरों के सहारे 32 हजार की आबादी, इस सरकारी अस्पताल में स्टाफ की कमी से लोग परेशान

लोगों को इलाज के लिए करना पड़ता है लंबा इंतजार ( ETV BHARAT )

चंबा: चंबा जिले के डलहौजी विधानसभा क्षेत्र के नागरिक अस्पताल किहार में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की भारी कमी के कारण करीब 32 हजार लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इस अस्पताल पर क्षेत्र की 20 पंचायतों की आबादी निर्भर है, लेकिन यहां वर्तमान में सिर्फ दो डॉक्टर और दो पैरामेडिकल स्टाफ ही अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इसके चलते दूरदराज के गांवों से आने वाले मरीजों को समय पर इलाज मिलने में काफी दिक्कतें आ रही हैं. इतने बड़े क्षेत्र का प्रमुख स्वास्थ्य केंद्र होने के बावजूद खाली पड़े पदों को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है. क्षेत्रवासियों ने सरकार और स्वास्थ्य विभाग से अस्पताल के रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने की मांग उठाई है ताकि स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू हो सकें.

स्थानीय लोगों ने जल्द खाली पद भरने की उठाई मांग (ETV BHARAT) गंभीर मरीजों को बड़े अस्पतालों में जाना पड़ता है