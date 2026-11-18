हिमाचल में 3 सालों में कितने शिक्षकों की हुई नियुक्ति ? इस जिले के एक हजार स्कूलों में सिर्फ 1 या 2 टीचर
हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में गूंजा स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता और नए शिक्षकों की नियुक्ति का मामला.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 6:29 PM IST
धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान चंबा के स्कूलों और कार्यरत शिक्षकों की संख्या का मुद्दा गूंजा. चुराह विधायक डॉ. हंसराज के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सदन में बताया कि चंबा जिले में एक टीचर वाले 410 स्कूल हैं, जबकि दो टीचर्स वाले 689 स्कूल हैं. एक टीचर वाले स्कूलों में बच्चों का औसत नामांकन 17 है, जबकि 2 टीचर्स वाले स्कूलों में बच्चों का औसत नामांकन 30 है.
3 सालों में इतने शिक्षकों की नियुक्ति
वहीं, इन स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती को लेकर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि अध्यापकों की भर्ती एक निरंतर प्रक्रिया है. जब भी नए अध्यापक नियुक्त किए जाते हैं तो बिना अध्यापक या एकल अध्यापक वाले स्कूलों को ही प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा. प्रदेश सरकार द्वारा 1 जनवरी 2023 से 31 अक्टूबर 2026 तक 8135 अध्यापकों की नियुक्ति की गई है.
इतने विद्यार्थियों पर एक टीचर उपलब्ध
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में देश का सर्वश्रेष्ठ छात्र-अध्यापक अनुपात है. प्रदेश में प्राथमिक स्तर में 12 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक उपलब्ध है, जबकि माध्यमिक स्तर में 11 विद्यार्थियों, उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक स्तर में 10 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक उपलब्ध है.
चंबा जिले में कब खुलेंगे नए स्कूल ?
वहीं, चुराह विधायक डॉ. हंसराज द्वारा चंबा जिले में नए स्कूलों को खोलने को लेकर सवाल पूछा गया. जिसके जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि चंबा जिले में नए गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूलों को खोलने का फैसला मानकों के अनुसार, छात्रों की उपलब्धता और अन्य नीतिगत प्रावधानों पर निर्भर करेगा.