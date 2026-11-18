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हिमाचल में 3 सालों में कितने शिक्षकों की हुई नियुक्ति ? इस जिले के एक हजार स्कूलों में सिर्फ 1 या 2 टीचर

स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता और नियुक्ति मामला ( File )

धर्मशाला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान चंबा के स्कूलों और कार्यरत शिक्षकों की संख्या का मुद्दा गूंजा. चुराह विधायक डॉ. हंसराज के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने सदन में बताया कि चंबा जिले में एक टीचर वाले 410 स्कूल हैं, जबकि दो टीचर्स वाले 689 स्कूल हैं. एक टीचर वाले स्कूलों में बच्चों का औसत नामांकन 17 है, जबकि 2 टीचर्स वाले स्कूलों में बच्चों का औसत नामांकन 30 है.

3 सालों में इतने शिक्षकों की नियुक्ति