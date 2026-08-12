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दो बच्चों की मां के साथ लिव इन में रहने वाले युवक की मौत, साथी महिला को किया गिरफ्तार

किराए के कमरे में रह रहे युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. पुलिस ने साथ रह रही महिला को गिरफ्तार कर लिया है.

लिव इन में रह रहे युवक की मौत
लिव इन में रह रहे युवक की मौत (CONCEPT IMAGE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 12, 2026 at 1:00 PM IST

2 Min Read
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चंबा: जिला मुख्यालय के साथ लगती सरोल ग्राम पंचायत के घोल्टी गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. पुलिस ने इस मामले में एक महिला को गिरफ्तार किया है. मृतक अनिल कुमार चंबा के ही चुराह का रहने वाला था और घोल्टी गांव में एक शादीशुदा महिला के साथ किराए के कमरे में कई दिनों से रहता था. बताया जा रहा है कि दोनों लिव इन रिलेशन शिप में रह रहे थे.

महिला दो बच्चों की मां है और मृतक की पंचायत की ही रहने वाली है. दोनों ही किराए के कमरे में साथ रह रहे थे. महिला के अनुसार, घटना के कुछ समय पहले मृतक अनिल कुमार कमरे में आया और भूख लगने की बात कहते हुए उसे मैगी बनाने के लिए कहा था. साथ ही उसने मुझसे छह वर्षीय बेटी को दूसरे कमरे में सुलाने के लिए बोला. महिला ने बताया कि मैं अपनी बेटी को दूसरे कमरे में सुलाकर वापस आई तो अनिल कुमार को कमरे में फंदे से लटका हुआ देखा. उसने अनिल को फंदे से नीचे उतारने का प्रयास किया, लेकिन फंदा काफी कसकर बंधा होने के कारण उसे खोल नहीं पाई.

चार सालों से लिव इन में रह रहे थे दोनों

महिला के अनुसार, वो और अनिल कुमार पिछले करीब चार वर्षों से लिव-इन रिलेशन शिप में रह रहे थे और इसकी जानकारी उसके पति को भी थी. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की. पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस मामले में सभी पहलुओं की बारीकी से छानबीन कर रही है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

एसपी विजय कुमार सकलानी ने मामले के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 'पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा. फिलहाल मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी गई है.'

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