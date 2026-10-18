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चंबा में खाई में गिरी कार, महिला टीचर की मौत, पति-बच्चों समेत परिवार के चार लोग घायल

चंबा-संघणी मार्ग पर खाई में गिरी कार ( @CHAMBA-POLICE )

चंब: चंबा जिले में रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. चंबा-संघणी मार्ग पर शल्यूंड नाले के समीप एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. हादसे में 33 वर्षीय महिला अध्यापिका पुनीता देवी की मौत हो गई, जबकि उनके पति, दो छोटे बच्चों और परिवार की एक अन्य महिला को चोटें आई हैं. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

गांव से सलूणी जाते समय हुआ हादसा