चंबा में खाई में गिरी कार, महिला टीचर की मौत, पति-बच्चों समेत परिवार के चार लोग घायल
परिवार गांव से सलूणी की तरफ जा रहा था, तभी कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 18, 2026 at 7:44 PM IST
चंब: चंबा जिले में रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. चंबा-संघणी मार्ग पर शल्यूंड नाले के समीप एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी. हादसे में 33 वर्षीय महिला अध्यापिका पुनीता देवी की मौत हो गई, जबकि उनके पति, दो छोटे बच्चों और परिवार की एक अन्य महिला को चोटें आई हैं. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
गांव से सलूणी जाते समय हुआ हादसा
जानकारी के अनुसार, बणी गांव निवासी पुनीता देवी रविवार सुबह अपने परिवार के साथ कार में सवार होकर गांव से सलूणी की ओर जा रही थीं. सुबह करीब 11 बजे शल्यूंड नाले के समीप चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया, जिससे कार गहरी खाई में जा गिरी. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. दुर्घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे. स्थानीय लोगों ने कार में फंसे घायलों को बाहर निकालने में मदद की और उन्हें सिविल अस्पताल सलूणी पहुंचाया. वहां चिकित्सकों ने पुनीता देवी को मृत घोषित कर दिया.
हादसे में पुनीता देवी के पति हरिंद्र कुमार, छह वर्षीय बेटी शानवी, तीन वर्षीय बेटे समर्थ और हरिंद्र कुमार की भाभी रेखा घायल हो गईं. रेखा, दौलत राम की पत्नी हैं. सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कॉलेज चंबा रेफर किया गया. समर्थ की हालत में सुधार नहीं होने पर रविवार दोपहर उसे टांडा मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया.
स्कूल में अध्यापिका थीं पुनीता देवी
पुनीता देवी बणी गांव की निवासी थीं और पंचायत सलूणी के टिकरू स्कूल में अध्यापिका के पद पर कार्यरत थीं. उनके पति हरिंद्र कुमार सलूणी कॉलेज में क्लर्क के पद पर तैनात हैं. हादसे में पुनीता देवी की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.
हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की. डीएसपी रंजन शर्मा ने बताया कि एसएचओ के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. उन्होंने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है.
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